Pedro García señaló los motivos por los que Ramón Díaz aceptaría ser el nuevo DT de Perú: “Podría dirigir su última Eliminatoria”

Perú quedó afuera del Mundial Canadá, Estados Unidos y México 2026 a falta de dos fechas para terminen las Eliminatorias Sudamericanas 2026, y se conoció que la Federación Peruana de Fútbol ya está buscando al próximo técnico.

Todo hace indicar que Óscar Ibáñez solo estará al mando de la ‘blanquirroja’ hasta que finalicen las Clasificatorias, por ello, la FPF está analizando nombres y el que sonó con fuerza fue el de Ramón Díaz.

El técnico argentino sería el principal candidato de tomar las riendas de la selección peruana pensando en la prepararición rumbo a la Copa del Mundo del 2030. Pedro Garcia opinó al respecto y dio las razones por las que el DT podría aceptar la propuesta del máximo ente del balompié nacional.

“Ramón Díaz, por su recorrido de técnico, entiendo que es una persona económicamente lograda, viene de dirigir en Al-Hilal, está forrado. Acaba de dirigir en Brasil, y en Brasil no pagan mal. Si Ramón Díaz es un ciudadano que tiene 65 años, y tiene un patrimonio importante, que si quiere no trabaja más, y si tiene la oportunidad de agarrar algo chévere como es una Eliminatoria, no la agarra más. A él le podría interesar, puede razonar diciendo: ‘me llamó Perú, no tiene delanteros, pero qué lindo sería dirigir Eliminatorias, mi última oportunidad. Mucha gente dirige por el placer de dirigir”, apuntó el periodista deportivo en el programa ‘Vamos al VAR’.

El organismo del fútbol nacional llamó a un entrenador que tiene experiencia con jugadores 'incaicos' y que ganó titulos internacionales. (Video: Fútbol Champán)

“Buscará la adrenalina de las Eliminatorias”

Pedro García puntualizó que Ramón Díaz no verá el lado económico para aceptar dirigir a Perú ya que estuvo en equipos importantes donde pudo ganar mucho dinero. Y aseguró que si vivió en Asunción cuando dirigió a Paraguay, le encantará Lima.

“Si le dicen que Perú no tiene delanteros, dirá ‘viví en Asunción y, versus Perú, es New York’. Me alojo en el departamento de Ricardo Gareca en Costanera, vería el océano Pacífico, en Asunción vería el río. Díaz fue campeón de la Copa Libertadores. Uno de los mejores River Plate de la historia fue de Díaz, luego dirigió en el extranjero y lo hizo bien. Se hizo millonario en Arabia, dirigió en Brasil, tiene un recorrido importante, es respetado”, comentó Eloy.

Eso sí, el periodista deportivo fue enfático en señalar que no cree que el técnico argentino quiere retirarse a sus 65 años, todo lo contrario, buscará tomar el mando de una selección para volver a una Eliminatoria.

“Una opción es no dirigir más y vivir de sus rentas, pero un hombre a los 65 años posiblemente diga quiero ‘chambear’. Quiero la adrenalina, quiero dirigir, quiero viajar a Argentina para tratar de ganarle, quiero estar en escena, quiero sentarme en la silla de la conferencia de prensa con la gaseosita en la mesa. Y por último, no hay delanteros, no importa Perú, es un país hermoso, voy a vivir en Lima. Me van a pagar bien porque, aunque no le mueva a aguja el contrato millonario, va a estar en sitio donde comerá rico y se va a divertir en Lima”, añadió.

Y finalmente, García precisó que ser el estratega de la ‘blanquirroja’ emocionaría a un DT como Díaz. “No creas que porque Perú no tenga delanteros va a decir que no, te aseguro que a Díaz le encantaría vivir en Lima dirigiendo a Perú por más que falten ‘9’”.