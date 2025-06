Periodista chileno cuestionó debut de Rodrigo Ureña en las Eliminatorias 2026: “Viene del fútbol peruano y jugó muy discreto”

Manuel de Tezanos Pinto criticó la presencia del volante de Universitario en la 'roja' ante Bolivia por el proceso clasificatorio. (Video: TNT Sports Chile)

La selección de Chile vivió un fatídico momento el martes 10 de junio, cuando perdió en su visita a Bolivia por la fecha 16 de las Eliminatorias 2026. Fue un 2-0 en contra que hizo que la ‘roja’ se despida de la clasificación a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, motivo por el cual le llovieron todo tipo de críticas al técnico Ricardo Gareca.

Pero el ‘Tigre’ no fue el único personaje del cuadro ‘sureño’ que recibió comentarios negativos. De hecho, el periodista Manuel de Tezanos Pinto cuestionó la presencia de Rodrigo Ureña, quien debutó con el equipo de su país en este cotejo, y consideró que no estuvo a la altura de las circunstancias.

"Sobre este partido, un último detalle. Lo de Rodrigo Ureña fue rarísimo. Un jugador que viene del fútbol peruano, que jugó muy discreto, no se movió del círculo central. No hay ninguna razón para que esté nominado y debuta en la selección", fueron sus primeras palabras en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports Chile.

De la misma manera, aseguró que se trató de un suceso llamativo, pero que sobresalió porque incluso el volante de Universitario de Deportes entró a la cancha por Lucas Cepeda, uno de los mejores del combinado ‘mapocho’. “Es llamativo, por decir lo menos. Es una percepción, curioso que haya jugado y encima salió Cepeda siendo el mejor”, precisó.

Rodrigo Ureña fue citado por primera vez a la selección de Chile en la fecha doble de junio de Eliminatorias 2026. - créditos: ANFP

¿Cómo fue el debut de Rodrigo Ureña en Chile?

Rodrigo Ureña alcanzó un nivel muy alto en Universitario que hizo que desde Perú suene su nombre para integrar la selección de Chile, incluso desde el año pasado, aunque Ricardo Gareca no lo consideraba en primera instancia.

No obstante, en medio de la crisis futbolística que tenía la ‘roja’, el entrenador argentino optó por llamarlo para la doble fecha de junio, contra Argentina en Buenos Aires y Bolivia en El Alto. Recién en el segundo partido hizo su debut con la selección mayor.

El ‘Pitubll’ saltó a la cancha a los 62′ por Lucas Cepeda con la intención de manejar el balón con criterio en la volante y apoyar en la marca, aunque no sus esfuerzos no fueron suficientes para impedir que los ‘sureños’ vieran el segundo tanto de la ‘verde’ (90’) y perdieran la contienda.

El mediocampista de Universitario jugó sus primeros minutos con la 'roja'. (Video: Movistar Deportes)

Jorge Fossati sobre ausencia de Rodrigo Ureña en Universitario tras presencia en Chile

Jorge Fossati expresó su incomodidad por la ausencia de Rodrigo Ureña en los entrenamientos de Universitario tras su participación con la selección de Chile en los partidos de las Eliminatorias 2026. “Si fuera por mí, estaban dadas todas las condiciones para que esté acá, pero hay cosas que yo no tengo cómo intervenir. Lo concreto es, que si un jugador terminó de jugar a las 5 de la tarde en La Paz, volvió a Santiago con su selección y recién estará llegando a Lima a las 5 de la tarde más o menos. Entonces, no es algo que yo esté disfrutando. Estoy fastidioso con eso”, declaró para la prensa en el estadio Monumental.

La molestia del entrenador uruguayo se centra en la gestión del regreso del mediocampista, quien tras disputar el encuentro con la ‘roja’ en La Paz, viajó a Santiago antes de retornar a Lima. “Si algo pudo hacer Universitario, y quien es el encargado de hacerlo, o simplemente la Federación de Chile no fue recíproca con nosotros, porque luego del partido contra River Plate lo dejamos en Buenos Aires, descansando en un hotel, para que al día siguiente vaya a Santiago. Cuidando al jugador pero también respetando a la Federación, y eso no lo hicieron”, enfatizó.

El DT de 72 años también manifestó incertidumbre sobre el impacto que la ausencia de Ureña Reyes podría tener en la planificación del equipo de cara al duelo de la ‘U’ con Ayacucho FC el domingo 15 de junio. “No sé (si cambiará los planes), veremos cómo llega Rodrigo al entrenamiento, pero ya tiene algo en contra, que no se pudo integrar. Insisto, no quiero hablar del fastidio que tengo porque uno así puede decir cosas que no conviene”, sostuvo.

El técnico uruguayo habló de la no presencia del volante chileno, que estuvo con su selección en las Eliminatorias 2026, de cara a la reanudación del Torneo Apertura. (Video: Radio Ovación)