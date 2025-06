Jorge Fossati quedó ofuscado por el trato que le dio Chile a Rodrigo Ureña: “La Federación no fue recíproca”

El técnico uruguayo habló de la no presencia del volante chileno, que estuvo con su selección en las Eliminatorias 2026, de cara a la reanudación del Torneo Apertura. (Video: Radio Ovación)

Jorge Fossati ha quedado demasiado fastidiado por la manera en cómo la selección de Chile irrespetó un trato acordado con Universitario de Deportes por el retorno de Rodrigo Ureña una vez que concluyera la reciente fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

En la interna de Juan Pinto Durán sabían que el ‘Pitbull’, quien hizo un deslucido estreno con La Roja en el partido contra Bolivia, tenía que volver al club ‘crema’ de manera inmediata para sumarse a los entrenamientos, pero eso fue imposible por temas que aún se desconocen.

Rodrigo Ureña en su debut con Chile. - Crédito: ANFP

“Sé que estaban dadas todas las condiciones para que estuviera acá, pero hay cosas que no tengo cómo intervenir. Lo concreto es que un jugador que terminó ayer 5 de la tarde, acá cerquita en La Paz, volvió a Santiago con su selección y recién estaría llegando acá a Lima a las 5 de la tarde más o menos”, declaró Fossati.

“No es algo que yo esté disfrutando. Estoy fastidioso por eso, pero no tengo idea si algo pudo hacer Universitario y quién es el encargado de hacerlo o es simplemente que la Federación de Chile no fue recíproca con nosotros porque no lo trajimos para acá después del partido con River”, prosiguió.

“Nosotros lo dejamos en Buenos Aires descansando en un hotel para que el otro día a la mañana viajara a Santiago. Cuidando al jugador, pero ellos no lo hicieron”, concluyó con mucha incomodidad el entrenador de Universitario de Deportes, quien necesita a Ureña para perfilar su oncena habitual en el Apertura 2025.

Ureña hizo su ingreso a los 60′ minutos, en El Alto, sustituyendo a Lucas Cepeda. Su variante se vio obligada por la expulsión tempranera del central Francisco Sierralta. Su rendimiento fue totalmente discreto, no marcó diferencias en un plantel que acabó abatido por la derrota y la posterior eliminación al Mundial.

Rodrigo Ureña salió bicampeón con Universitario de Deportes. - Crédito: Liga 1

El calendario de Universitario

A falta de 4 jornadas para la finalización del Apertura 2025, Universitario de Deportes aparece en la cima aunque igualado con Alianza Lima. A favor juega su diferencia de goles al igual que un par de partidos en casa que pueden permitirle coronarse como ganador.

Dentro de pocos días, el plantel se desplazará hacia el estadio Municipalidad Provincial de Huanta para medirse contra Ayacucho FC, un rival que sobre el papel es sencillo para dar un golpe, pero del que tampoco se tienen que confiar más aún por los inesperados descalabros con clubes de menor fuste.

Posteriormente, la ‘U’ sostendrá dos enfrentamientos en condición de local: contra Asociación Deportiva Tarma y Los Chankas. Entremedias, contará con una jornada de descanso que podría modificar un poco el movimiento de la tabla. En cualquier caso, los de Fossati están obligados a un pleno de triunfos para hacerse con el Torneo Apertura.

