Partidos de hoy, domingo 8 de junio de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo.

La semana terminará con mucho fútbol. Hoy, domingo 8 de junio, habrá diversos partidos en el mundo, con las finales de la Liga de Naciones de la UEFA como plato fuerte. Además, algunos campeonatos de Sudamérica tendrán compromisos a la par de la fecha FIFA de las Eliminatorias 2026.

Portugal vs España: Cristiano Ronaldo y Lamine Yamal se enfrentan en la final

Por ejemplo, se vivirá un duelo histórico para definir al nuevo campeón de la Nations League. Las selecciones de España y Portugal medirán fuerzas en el Allianz Arena y tendrá como principal atractivo el enfrentamiento entre dos generaciones.

La ‘roja’ cuenta con Lamine Yamal, que viene de marcarle un doblete a los alemanes en las semifinales, mientras que los ‘lusos’ están capitaneados por Cristiano Ronaldo, quien también anotó camino a la final.

'CR7' habló sobre la joya española a poco de la final de la Nations League. (ESPN)

Alemania vs Francia por el tercer lugar de la Nations League

Mientras tanto, Alemania y Francia definirán a la última selección que subirá al podio de la competencia de UEFA. Ambas escuadras nacionales llegan golpeadas después de caer en las semifinales, sobre todo por la forma, pues fueron superadas ampliamente en el juego.

Lo cierto es que se vivirá otro partidazo en la jornada dominical. Por un lado estará Kylian Mbappé, quien buscará seguir ampliando su registro goleador. Y por otro, se encontrará la ‘joya’ Florian Wirtz, que intentará colgarse la medalla de bronce en el cuello.

Kylian Mbappé será la principal figura de Francia tras la desconvocatoria de Ousmane Dembelé.

Partidos de la Nations League

- Alemania vs Francia (8:00 horas / Mercedes-Benz Arena / ESPN y Disney Plus)

- Portugal vs España (14:00 horas / Allianz Arena / ESPN y Disney Plus)

Partidos de la Liga 2 de Perú

- Universidad San Martín vs Comerciantes FC (13:00 horas / Villa Deportiva USMP / canal de Youtube de la FPF)

- Deportivo Llacuabamba vs Carlos A. Mannucci (15:15 horas / estadio Municipal de Huamachuco / canal de Youtube de la FPF)

- Unión Comercio vs Bentín Tacna Heroica (15:15 horas / estadio Carlos Vidaurre García / canal de Youtube de la FPF)

Partidos del fútbol boliviano

- Nacional Potosí vs Oriente Petrolero (14:00 horas / estadio Víctor Agustín Ugarte)

Partidos del fútbol colombiano

- Atlético Nacional vs Independiente Santa Fe (16:05 horas / estadio de fútbol Atanasio Girardot / Win y RCN)

- Junior vs Independiente Medellín (18:15 horas / estadio Metropolitano Roberto Meléndez / Win y RCN)

- Once Caldas vs Millonarios (20:20 horas /estadio Palogrande / Win y RCN)

Partidos del fútbol uruguayo

- Progreso vs Miramar Misiones (8:30 horas / estadio Abraham Paladino / GolTV)

- Juventud vs Racing (13:00 horas / estadio Municipal Parque Artigas / GolTV)

- Nacional vs Boston River (16:00 horas / Gran Parque Central / GolTV)

Partidos del fútbol venezolano

- UCV vs Anzoátegui FC (16:00 horas / estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela)

- Deportivo La Guaira vs Portuguesa (19:30 horas / estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela)

Partidos de la MLS

- Portland Timbers vs St. Louis City (18:00 horas / Providence Park / MLS Season Pass on Apple TV)

- Vancouver Whitecaps vs Seattle Sounders FC (20:00 horas / BC Place / MLS Season Pass on Apple TV)

- Los Angeles FC vs Sporting KC (20:00 horas / Banc of California Stadium / MLS Season Pass on Apple TV)