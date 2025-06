Antonio Rizola explicó la convocatoria de Esmeralda Sánchez y señaló falta de comunicación: “No ha venido a hablar conmigo”

El estratega brasileño señaló que aún no ha tenido contacto directo con la líbero de Alianza Lima pese a incluirla en su lista. (Video: Tribuna Deportiva)

Antonio Rizola ya tiene listo el grupo de jugadoras con el que enfrentará los próximos retos internacionales. El entrenador de la selección peruana de vóley ha marcado el inicio de una nueva etapa con una convocatoria especial, en la que no solo destaca el esperado regreso de Ángela Leyva, sino también la inclusión de Esmeralda Sánchez. En una decisión que sorprendió a muchos, el DT explicó los pormenores con respecto a la líbero de Alianza Lima.

Como es bien sabido, en más de una ocasión la capitana de las ‘íntimas’ expresó su negativa a formar parte del equipo patrio, lo que llevó al estratega brasileño a no tomarla en cuenta en sus convocatorias. No obstante, las circunstancias dieron un giro, y ahora la jugadora se ha convertido en una de las grandes novedades para este prometedor proceso de la escuadra ‘bicolor’.

Al respecto, Rizola aseguró que Sánchez sí se integrará al equipo y explicó cómo sucedieron las cosas. “Sí está en la convocatoria. El año pasado manifestó que no quería ser convocada. Este año yo recibí un mensaje escrito de Cenaida Uribe diciéndome que Esmeralda quiere participar de la selección. Yo le respondí que quiero hablar con ella y que venga a hablar conmigo, porque no fui yo el que dijo que no quería participar", contó en una entrevista para ‘Tribuna Deportiva’.

La jefa de equipo de Alianza Lima desempeñó un papel clave para hacer posible el regreso de la líbero al seleccionado. Sin embargo, el estratega brasileño confesó que aún no ha tenido contacto directo con la jugadora y está a la espera de poder reunirse personalmente con ella lo antes posible, con el fin de aclarar cualquier malentendido y llegar a acuerdos fructíferos para el bien del equipo.

Esmeralda Sánchez participó del último proceso de la selección peruana de vóley con Francisco Hervás al mando. Crédito: Volleyball World

“Hasta hoy ella no ha venido a hablar conmigo, pero yo la convoqué porque estoy esperando que venga. Ella ya comunicó ya me comunicó, a través de Cenaida, que no puede estar en la reunión del viernes, porque está fuera de Lima. Esto para mí no es un problema, jamás va a serlo, porque la convocatoria salió al final del campeonato, las chicas quieren descansar y salir del caos de Lima”, dijo.

Rizola también destacó que las jugadoras, al no saber la fecha exacta de la convocatoria, podrían no haber estado disponibles para asistir inmediatamente, por lo que comprende la situación de cada una. “Ellas no sabían cuándo salía la lista y cuándo se empieza. Quien no puede estar, está entrando en contacto conmigo. Esmeralda hizo contacto a través de Cenaida y no personalmente. Yo estoy esperando un contacto personal de ella, porque está fuera de Lima y no es un problema”, concluyó.

La convocatoria de Perú

La selección peruana absoluta se alista para dos importantes competencias internacionales este año. Bajo la dirección de Antonio Rizola, el equipo participará en la nueva Copa América y en la Copa Panamericana. Con miras a estos desafíos, el entrenador ha convocado a un extenso grupo de jugadoras, con el objetivo de consolidar y fortalecer el equipo de cara a los próximos compromisos. Esta es la lista:

- Atacantes: Shanaiya Ayme (Regatas Lima), Karla Ortíz (Universitario de Deportes), Kiara Montes (Regatas Lima), Ysabella Sánchez (Alianza Lima), Aixa Vigil (Alianza Lima), Alondra Alarcón (Nevada Las Vegas) y Ángela Leyva (Beşiktaş JK).

- Líberos: Paola Villegas (Universidad San Martín), Rachell Hidalgo (Regatas Lima), Pamela Cuya (Universidad San Martín), Mirian Patiño (Universitario de Deportes) y Esmeralda Sánchez (Alianza Lima).

- Armadoras: Lucía Magallanes (Universitario de Deportes), Fabiana Távara (Central Arizona College), María José Rojas (Deportivo Géminis), Yadhira Anchante (sin equipo) y Jade Cuya (Odessa College).

- Centrales: Diana de la Peña (Alianza Lima), Flavia Montes (Universidad San Martín), Giulia Montalbetti (Regatas Lima), Ellizabet Braithwaite (Regatas Lima) y Maricarmen Guerrero (Alianza Lima).

- Opuestas: María Paula Rodríguez (Universitario de Deportes).

Las convocadas de Antonio Rizola a la selección peruana de vóley.