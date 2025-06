Reimond Manco sorprendió con un consejo positivo a Christian Cueva pese a sus diferencias: “Una apuesta arriesgada”

Reimond Manco sorprendió con un consejo positivo a Christian Cueva pese a sus diferencias: “Es una apuesta arriesgada”

La ausencia de Christian Cueva en la selección peruana para la fecha doble ante Colombia y Ecuador por las Eliminatorias 2026 fue materia de debate debido a su buen momento en Cienciano en la Liga 1 y la Copa Sudamericana 2025. Ahora se suma la posibilidad de migrar al fútbol ecuatoriano y se cuestiona si será beneficioso para su carrera deportiva.

Cueva afronta un nuevo dilema tras lograr una titularidad indiscutible y luego de brillar con goles y asistencias en las presentaciones del cuadro cusqueño que le permitió al equipo del técnico Carlos Desio recuperarse en la tabla de posiciones del Torneo Apertura y clasificar a octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 desde el primer lugar de su grupo.

El popular ‘Aladino’ es voceado como uno de los nuevos fichajes de Emelec de Ecuador, para la segunda mitad de la temporada. El propio futbolista evitó hablar del tema al ser consultado y aclaró que solo iba a responder sobre su actual club, Cienciano.

Es arriesgado para Christian Cueva

El exfutbolista Reimond Manco se refirió a la posibilidad de que Christian Cueva juegue en el fútbol ecuatoriano y pueda ser una decisión perjudicial para su futuro debido a que en el equipo ‘imperial’ ha conseguido mejorar su rendimiento con el apoyo del DT Desio. El análisis positivo y a favor del mediocampista por parte de ‘Rei’ llamó la atención debido a que en los últimos tiempos han protagonizado un cruce de comentarios y generado una relación áspera entre ambos.

“Con el buen momento que está pasando en Cienciano y como está en la Copa Sudamericana es irse a empezar de cero. Es una apuesta bien arriesgada. Le jala irse a Ecuador porque es extranjero. Es jugar fuera nuevamente. Emelec no está pasando por un buen momento económico”, afirmó Manco en el programa ‘Juego Cruzado’.

Reimond Manco se refirió a la posibilidad que Christian Cueva migre a Emelec de Ecuador

El exjugador de Alianza Lima insistió en su postura y señaló lo que había logrado Cueva. Además, indicó las que los factores de su mejoría en su juego están relacionados directamente a Cienciano.

“Teniendo continuidad, la confianza que le ha dado Desio, la manera en cómo lo ha hecho jugar, cómo lo quiere la hinchada de Cienciano, cómo lo cuidan en Cusco y lo que viene haciendo. Vuelvo y repito, es una apuesta arriesgada. Puede que le funcione, que vaya, la rompa o puede que regrese con el rabo entre las piernas solo futbolísticamente hablando. El fútbol ecuatoriano es mejor físicamente”, agregó.

Sobre el particular, el periodista deportivo y compañero en el panel, Mauricio Loret de Mola, advirtió que el club ecuatoriano no la pasa bien. “Es raro, ¿no? Extraño. ¿Por qué lo jala el hecho de ir a Ecuador? La situación de Emelec no es de las mejores”.

Carlo Desio habló de la mejora futbolística de ‘Aladino’ en el ‘papá’, aunque advirtió de su falencia. (Video: Los Reba)

Situación de Christian Cueva

A finales de mayo, la FIFA castigó a Emelec por diferentes infracciones e incumplimientos económicos con la prohibición de inscribir nuevos jugadores en el mercado de pases a nivel nacional e internacional. Sin embargo, logró subsanar y se levantó en su totalidad de la sanción.

A raíz de la situación tomó nuevamente fuera la opción del fichaje de Christian Cueva con Emelec, mientras que, por el contrario, se conocía la posibilidad de una renovación de contrato con mejoras con Cienciano.

En lo deportivo, Cienciano y Cueva se preparan para el reinicio de la Liga 1 2025. El ‘papá’ y Cusco FC protagonizarán el derbi de la ciudad por la fecha 15 del Torneo Apertura el próximo viernes 7 de junio en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.