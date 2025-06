Periodista chileno encaró y destruyó a Ricardo Gareca por querer seguir en la ‘roja’ tras derrota con Argentina por Eliminatorias 2026: “¿De qué se agarra?"

Ricardo Gareca vuelve a ser punto de críticas debido a la dura derrota de Chile frente Argentina por la fecha 15 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. La ‘roja’ no pudo contrarrestar a los ‘albicelestes’ en su condición de local y terminó cayendo por 1-0 tras gol de Julián Álvarez.

Ese caída agudizó la crisis futbolística que está viviendo la selección chilena: marcha en la últimos posición con 10 puntos y está casi eliminado de las Clasificatorias a falta de tres jornadas para que termine la competencia.

Todos los cuestionamientos apuntan al ‘Tigre’: hinchas, periodistas, exjugadores y prensa en general arremetió contra el proceso del argentino al mando de los ‘mapochos’.

La selección de Chile perdió 1-0 ante Argentina por la fecha 15 de las Eliminatorias 2025

¿Cómo encaró un periosta chileno a Ricardo Gareca sobre su continuidad en Chile?

Y todo se encendió más luego de que Ricardo Gareca mencionó que le gustaría mantenerse a cargo del equipo a pesar de los malos resultados. Eso generó el malestar de muchos y un periodista chileno mostró su indignación al encarar y destruir al estratega en vivo y en directo.

El comunicador no tuvo filtros y puntualizó las malas estadísticas que obtuvo Chile desde que el ‘Tigre’ está al mando en la competencia de eliminatoria. Y expuso el pobre nivel futbolístico que viene mostrando el equipo.

“Usted dice que quiere seguir, pero con un 20% de rendimiento, hemos ganado dos partidos en Eliminatorias, estamos últimos. El Mundial se acabó porque, por más que la opción matemática que Bolivia, por juego, el Mundial se acabó hace mucho rato, se acabó. Salvo ratos, Chile juega muy mal. Usted siempre habla de fe, me parece muy bien, pero la fe es infinita, la fuerza no. Cuando entró por la puerta, usted traía el peso del mundo en los hombros. ¿Cómo quiere seguir un proceso con un 20% de rendimiento, habiendo hecho seis goles, teniendo la segunda peor delantera de las Clasificatorias, la segunda peor defensa de las Clasificatorias? ¿De qué se agarra para querer seguir?“, disparó el ‘hombre de prensa’ en plena conferencia de prensa.

Chile's Argentine head coach Ricardo Gareca gestures during the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football match between Chile and Argentina at the Nacional Julio Martínez Pradanos stadium in Santiago, on June 5, 2025. (Photo by Rodrigo ARANGUA / AFP)

El argentino se mostró sorprendido por los duros comentarios del periodista y tuvo insólita respuesta: se defendió de la premisa que apuntó el mal juego de su equipo y argumentó su deseo de permanecer como DT.

“Me gustan los jugadores, me gusta Chile, me gusta el desafío de dar vuelta a una historia pobre, como dice usted, y yo acepto. Me gusta ese desafío. Usted dice “Chile juega muy mal”; yo creo que Chile por momentos juega muy mal y por momentos juega muy bien. Lo que nos está costando es encontrar regularidad en los 90 minutos. Entonces, tuvo lapsos de partidos que nos hemos corregido; nos vamos corrigiendo de a pocos. Ahora, los resultados son muy malos, como dice usted; no le objeto la poca eficiencia en cuanto a resultados", aseguró el estratega.

Argentina's midfielder #07 Rodrigo De Paul and Chile's forward #10 Alexis Sanchez fight for the ball during the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football match between Chile and Argentina at the Nacional Julio Martínez Pradanos stadium in Santiago, on June 5, 2025. (Photo by Javier TORRES / AFP)

Postura del presidente de la ANFP sobre continuidad de Ricardo Gareca

Pablo Milad, mandamás de la Federación de Chile, se pronunció sobre la permanencia de Ricardo Gareca tras la derrota con Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

“Todo se define con los partidos terminados, eso lo tenemos que hablar en el directorio, pero es una decisión en frío. El martes podemos tener determinaciones", declaró el titular a la prensa.

También precisó que la decisión se conocerá después del dulo con Bolivia en la próxima fecha, el martes 10 de junio.

“No puedo adelantar nada, nos vamos a reunir con el directorio. Hay que ver las opciones, también con el partido de mañana. Se ve muy cuesta arriba la clasificación. Trajimos al técnico que era la mejor opción en el mercado, pero no se dieron los resultados.Tuvimos esperanzas con los amistosos iniciales”, finalizó.