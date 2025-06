Juan Reynoso es candidato para dirigir a club grande de Sudamérica que clasificó a octavos de la Copa Libertadores 2025.

El recuerdo de Juan Reynoso en el Perú no es el mejor debido a su criticado paso por la selección nacional, que culminó en diciembre de 2023. Desde entonces, el técnico había sido voceado para diferentes equipos de México y otros países, aunque nunca terminó por enganchar con uno. Un año y medio después, el ‘Cabezón’ estaría cerca de cerrar con un club grande de Sudamérica y que clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

El periodista deportivo, Gustavo Peralta, dio a conocer que LDU de Quito tiene al entrenador ‘incaico’, entre otras opciones, para que los dirija en el corto plazo. "Juan Reynoso tiene grandes chances de dirigir a LDU de Quito. Me dijeron que hay una terna de tres opciones finales, y una es Juan Reynoso", indicó el comunicador en el programa ‘Hablemo de MAX’.

El conjunto ecuatoriano logró meterse entre los 16 mejores del máximo certamen de clubes de Conmebol, aunque la lejanía de los primeros lugares en la LigaPro hizo que la directiva cese a Pablo ‘Vitamina’ Sánchez. Aun con los buenos resultados obtenidos por el DT interino, Patricio Hurtado (3-0 sobre Central Córdoba de Argentina y 3-2 ante Técnico Universitario), la directiva tiene en mente a varias alternativas para el cargo: el colombiano Luis Fernando Suárez, el español Miguel Ángel Ramírez, el peruano Juan Reynoso y el argentino Flavio Robatto.

Vicente Sánchez, entrenador uruguayo que acaba de sacar campeón a Cruz Azul de la Concachampions, también era una opción, pero fue descartada por Eduardo Álvarez, director deportivo de LDU.

La actualidad de LDU de Quito

LDU de Quito es uno de los grandes de Ecuador con 13 títulos locales, aunque en la actualidad se encuentra alejado de la parte alta de la LigaPro (4°) al sumar 23 puntos, a ocho del líder Independiente del Valle, y con 15 jornadas por jugarse.

El panorama cambia en la Copa Libertadores, donde pudo superar la fase de grupos en el C, que lo integró con Flamengo de Brasil, Central Córdoba de Argentina y Deportivo Táchira de Venezuela. Los ‘universitarios’ acabaron líderes tras conseguir 11 puntos, los mismos que el ‘mengao’ y el ‘ferroviario’, pero con mejor diferencia de goles.

En octavos de final, el elenco quiteño se verá las caras con Botafogo de Brasil, de ahí que necesitará armarse y buscar potenciarse de la mejor forma para superar de fase.

Juan Reynoso sobre su salida de la selección peruana

El exentrenador de la selección peruana, Juan Reynoso, reflexionó sobre su salida de la ‘blanquirroja’ en una entrevista concedida al medio ‘Hi Sports Podcast’ en diciembre de 2024.

Según explicó el ‘Cabezón’, el corto periodo de tiempo para trabajar con los jugadores y el desgaste físico con el que estos llegaban a las convocatorias fueron obstáculos significativos. “Los resultados son los que marcan siempre la tendencia. No fueron buenos, el periodo es corto y cada vez va a ser menos, porque entrenas menos, los jugadores llegan más cansados, y si no hay un cambio generacional, el que más sufre es el cuerpo técnico, más el técnico principal”, afirmó.

El técnico también hizo referencia al impacto de las redes sociales en el ambiente futbolístico, señalando que la falta de paciencia y el aumento de críticas en línea complicaron aún más su posición. Eso sí, a pesar de las dificultades, Reynoso destacó que el trato directo con los aficionados fue mayormente positivo.

Finalmente, el entrenador de 55 años, que fue opción hace poco en Universitario de Deportes, reconoció que su decisión de asumir el cargo estuvo motivada por un ‘romanticismo’ personal y el deseo de regresar al país en un momento que consideró oportuno. “Me ganó el romanticismo, lo tengo que remarcar. Me sentía fuerte, con ganas, creo que era el momento de regresar al país, dije ‘puede ser en cuatro u ocho años’, pero de repente en cuatro u ocho años no tenía las ganas o no se da por la coyuntura, entonces fui por el reto y salió mal. Pero no me van a quitar lo bailado”, concluyó.

