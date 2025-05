El iracundo y conmovedor mensaje de Alan Diez contra Joel Raffo tras eliminación de Sporting Cristal: “No sabes nada de fútbol”

Sporting Cristal perdió 6-0 ante Palmeiras por la última fecha de la fase de grupos e la Copa Libertadores 2025

Luego de una dolorosa derrota por 6-0 frente a Palmeiras, Sporting Cristal quedó eliminado de la Copa Libertadores 2025 y ocupó el último puesto del Grupo G. Este resultado provocó fuertes críticas, destacando la opinión del periodista Alan Diez, quien no escatimó palabras contra el presidente del club, Joel Raffo, quien considera que la actual gestión está erosionando los cimientos históricos del club.

“Es un golpe duro para la historia de Cristal”, expresó Diez, enfatizando que el club ‘celeste’, subcampeón de la Libertadores, posee una rica trayectoria que no puede ser minimizada a una agrupación de amigos. “Cristal no es un club de 11 amigos. Cristal es un club con historia”, afirmó. Para Diez, el club atraviesa una crisis de liderazgo, describiéndolo como “una institución sin líderes, sin cabeza”, y añadió que ha “perdido todo tipo de credibilidad”.

Sporting Cristal cayó 6-0 ante Palmeiras en Copa Libertadores 2025 | YouTube Copa Libertadores

Responsabilidad de Julio César Uribe y Gustavo Zevallos

La crítica de Diez no se limitó a los resultados deportivos, sino que apuntó directamente a las decisiones tomadas por la directiva. “Hoy Cristal, Joel Raffo y ‘Chalaquita’ Gonzáles nombraron a Uribe para tomarlo como pararrayos, para decir que no me afecten a mí las críticas”, señaló. Según el comunicador, Julio César Uribe fue designado para desviar las críticas hacia él, dada su condición de ídolo ‘celeste’. Además, mencionó el caso de Gustavo Zevallos, estableciendo que, aunque su aportación se refleja en la contratación del técnico Paulo Autuori, todos en el club comparten la responsabilidad de la actual debacle.

Pedido de venta de Sporting Cristal

Alan fue especialmente contundente al referirse a Raffo, exigiendo la venta del club. “Con todo respeto al señor Joel Raffo, dueño del club. Véndelo, véndelo. Esto es insostenible”, demandó. Destacó que, incluso si Cristal lograra victorias resonantes en el ámbito local, la crisis estructural del club seguía presente. “Esto no resiste más”, insistió, puntualizando que Raffo no tiene el conocimiento necesario para gestionar un club con la historia de Cristal. “Le estás haciendo daño a un club, a un club con historia”, reprochó.

“Así Cristal mañana le gane a la ‘U’ 5 a 0 o a Alianza 7 a 0. Esto no resiste más. Yo no soy quién para que tú tomes tus decisiones en el tema de tus empresas, pero fútbol no sabes nada y de manejar un club con historia menos con el respeto que te mereces”, expresó Alan Diez en su intervención en el programa ‘Vamos al VAR’ de Rpp.

Es evidente que para Diez, la solución pasa por un cambio en la administración del club, algo que considera esencial para preservar el legado de Sporting Cristal. “Piénsalo bien. Piensa con el señor Gonzáles, piensa con tus directivos. Necesitamos que dejes el club. Véndelo”, urgió, apelando tanto al hincha como al rol comunicador que ejerce, subrayando que el club está “cayendo a pedazos”.

El DT brasileño hizo fuerte autocrítica por la eliminación en Copa Libertadores 2025, aunque pudo elogiar a un jugador. (Video: Carlos Arrunategui)

Sporting Cristal, el trapeador de Sudamérica

La opinión del periodista refleja un sentir compartido por varios seguidores del club, irritados por los recientes fracasos y preocupados por el futuro. La posición de Alan Diez no solo critica el presente, sino que busca preservar el legado y la reputación de Sporting Cristal como una institución histórica y respetada en el fútbol peruano y sudamericano. En sus palabras, “hoy su escudo es manchado, usado como un trapeador en Sudamérica”, una afirmación que desenmascara la magnitud de la crisis percibida por él.

El futuro de Sporting Cristal bajo la gestión de Joel Raffo queda bajo escrutinio, mientras la afición aguarda un cambio que permita al club regresar al lugar que merece en el ámbito del fútbol continental.