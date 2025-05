Cenaida Uribe arremetió contra Antonio Rizola y desmintió que voleibolistas de Alianza rechazaron jugar por Perú: “Esmeralda aceptó”

El pasado domingo 25 de mayo, Alianza Lima concretó su tan ansiado bicampeonato en la Liga Peruana de Vóley luego de vencer 3-0 a Regatas Lima en el Polideportivo de Villa El Salvador. Muchas de sus integrantes hablaron sobre el logro y otros temas polémicos, como es el caso de Cenaida Uribe.

La jefa de equipo de las ‘íntimas’ no solo se refirieron a la conformación de la plantilla de cara a la próxima temporada, sino también aprovechó para aclarar una controversia con el entrenador de la selección peruana de voleibol, Antonio Rizola.

Y es que el brasileño, previo a disputarse la final con Regatas, develó el nombres de las voleibolistas de Alianza que se negaron a vestir la camiseta ‘blanquirroja’, provocando múltiples críticas contra las señaladas. Esmeralda Sánchez, Maricarmen Guerrero y Clarivett Yllescas fueron las afectadas.

El DT brasileño nombró a las voleibolistas que decidieron no vestir la ‘bicolor’ en esta nueva etapa, tres de ellas de Alianza Lima. (Video: Radio Ovación)

Uribe señaló que “el profe Rizola, que ha sido mi entrenador en Italia y lo conozco más de 30 años, que diga las chicas de Alianza no quieren venir y justo esa semana nos dieron de alma. Y era por la convocatoria del año pasado, no era por esta”, en diálogo con AquiTVO.

La integrante de las ‘blanquiazules’, además, contó que se comunicó con Antonio Rizola para pedirle que saliera a esclarecer la polémica, debido a que él se refería a una convocatoria pasada y no la actual. Pero, la respuesta del DT extranjero, sin duda alguna, no fue la que esperaba.

“Lo llamo al profe y le digo ‘¿Por qué no aclaras que fue por la anterior?’, me dice ‘no, yo no voy a aclarar nada, que pongan lo que quieran’, pero eso le afectan a mis chicas, ellas dicen ‘Pero si no hemos dicho nada, no han hecho convocatoria, ¿Por qué están diciendo que no vamos a ir?’“, detalló.

Cenaida Uribe desmintió a Antonio Rizola por decir que las jugadoras de Alianza Lima no quisieron representar a la selección peruana de vóley.

Esmeralda Sánchez había aceptado volver a la selección peruana de vóley

Cenaida Uribe citó un ejemplo claro para desmentir lo dicho por Antonio Rizola. La jefa de equipo de Alianza Lima manifestó que Esmeralda Sánchez -que había sido envuelta en una polémica con el brasileño por decir que no quería jugar por Perú- estaba dispuesta a aceptar a una convocatoria.

“Esmeralda ya había aceptado ir, habíamos hablado con ella, lo hablé con él y le dije ‘Esmeralda va a venir’, antes que salga en su programa. Le dije ‘la chica quiere venir’, entonces me dijo ‘ya, nos juntamos y hablamos con ella’, y sale a decir esto, eso es lo que no entendí”, sentenció.

Cenaida Uribe reveló que Esmeralda Sánchez quería jugar por la selección peruana de vóley.

¿Cuándo sale la convocatoria de la selección peruana de vóley?

Antonio Rizola anunció una reducida nómina de la selección peruana de vóley previo a los partidos por el tercer lugar y título de la liga nacional. Claudia Palza, Anthuanett Arteaga, Kiara Vicente, Andrea Villegas, Thaisa Mc Leod, Sandra Ostos y Jeissy Chía fueron las llamadas.

Sin embargo, el técnico brasileño dejó en claro que después del final de la Liga Peruana de Vóley iba a completar la lista con miras a las Copa Sudamericana de Brasil en julio y la Copa Panamericana de México en agosto.

Hasta el momento, no ha sido publicada en las redes oficiales de la Federación Peruana de Vóley (FPV), generando mucha expectativa, si finalmente las deportistas de Alianza Lima y otras que militan en el extranjero, como el caso de Ángela Leyva, serán consideradas.