¿Qué piensa Sergio Peña cuando los hinchas le dicen “pecho frío” en la selección peruana? Así fue su contundente respuesta

El volante contó cómo toma dicho comentarios cada vez que juega con la 'bicolor'.

Sergio Peña, actual jugador del PAOK Salónica, se sinceró con la periodista Darinka Zumaeta en una entrevista con el programa ‘Al Volante‘, emitido por YouTube, sobre distintos temas que rodean su presente futbolístico y su vínculo con el Perú. Uno de los puntos más sensibles fue el trato que ha recibido por parte de la hinchada durante su paso por la selección nacional.

“A mí me grita ‘eres pecho frío’ un tipo que está en la tribuna sentado yendo a ver cómo jugamos, y si hago un gol lo va a celebrar, lo va a gritar y me va a escribir en Instagram ‘eres el mejor‘”, expresó el mediocampista.

Peña reconoció la responsabilidad que tiene con la ‘blanquirroja‘, pero también consideró que el juicio hacia su rendimiento ha sido desmedido.

“Sé que tengo responsabilidad en la selección, sé que ahora mismo soy parte de los referentes de la selección porque tengo muchos años, pero pienso que la gente fue muy injusta conmigo, mal informada también. Lo acepté y muchas veces me afectó”, confesó.

Posible regreso a Alianza Lima

Sobre su vínculo con el cuadro ‘blanquiazul‘, el club que lo formó, Peña reveló que estuvo cerca de volver hace poco: “Estuve muy cerca de llegar a Alianza, yo me muero por volver a Alianza, es algo que quiero hacer, pero también priorizo mi carrera”, afirmó.

A su vez, el jugador explicó que su regreso al fútbol peruano era una opción real hasta que apareció la propuesta del club griego: “Respeto mucho el fútbol peruano, pero justo cuando estaba viendo la opción llegó la oferta del PAOK. Si no tenía la opción de Grecia, yo creo que regresaba a Alianza”, sostuvo.

Universitario de Deportes y Sporting Cristal

Consultado sobre la posibilidad de vestir la camiseta del eterno rival, Peña dejó abierta la puerta, aunque marcando algunos matices: “No sabría responder porque al final el fútbol es mi profesión. No sé si la ‘U’ me propondría ir. Pero, si no tengo equipo y mi única opción es volver a Perú, y cuando tengo la opción aquí Alianza no me busca, pero sí me busca la ‘U’, yo no voy a dejar de jugar al fútbol porque Alianza no me quiere”, explicó el volante, dejando claro que no descartaría ninguna posibilidad en caso no encuentre alternativas en el extranjero ni en fútbol local.

Finalmente, el jugador se refirió a los rumores que lo vinculaban con el equipo del Rímac y desmintió tajantemente cualquier acercamiento: “Eso sí no sé de dónde ha salido, lo he visto en todos lados. Mi mamá me ha llamado hace dos días y me dijo que ha visto que voy a Cristal y le respondí que no tengo idea, me acababa de levantar y vi la noticia también, pero no tengo idea”, comentó, dejando claro que la información no es verídica.

Sergio Peña con la selección peruana

El volante nacional, Sergio Peña, está próximo a alcanzar una cifra importante con la camiseta de la selección peruana: 50 partidos oficiales. Hasta la fecha, ha disputado un total de 48 encuentros con la ‘bicolor’, divididos en tres competencias principales. Ha jugado 23 partidos por las Eliminatorias Sudamericanas, donde ha tenido participación activa en distintos procesos rumbo al Mundial. Además, ha disputado 15 encuentros amistosos, que han servido como preparación y evaluación por parte de los distintos comandos técnicos. Finalmente, ha jugado 10 partidos en la Copa América, torneo donde también ha dejado huella.

En ese recorrido, Peña ha logrado anotar 4 goles defendiendo al ‘equipo de todos‘. Además, de la polifuncionalidad que ha tenido, jugando de mediocampista de marca, mixto, ofensivo, incluso hasta de extremo por una banda, ello lo ha llevado a ser un habitual convocado a la selección peruana.