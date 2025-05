¿Néstor Gorosito se va de Alianza Lima? La firme postura del presidente de San Lorenzo

Julio Lopardo, presidente en funciones de San Lorenzo, se ha visto obligado a buscar un nuevo entrenador para el club tras la salida de Miguel Ángel Russo que tendría encaminado su regreso a Boca Juniors. En el enroque de técnicos se mencionó la posibilidad de Néstor Gorosito, que actualmente dirige a Alianza Lima de Perú.

Lopardo expresó su descontento respecto a las circunstancias que rodearon esta decisión. El dirigente destacó que Russo le aseguró que “no había hablado con Boca”, manifestando su malestar por las versiones que circularon en los medios y que afectaron al equipo en plena competencia del balompié gaucho.

“No sé si Russo va a Boca, tiene todas las posibilidades de ir a hacerlo. Me molestó escuchar las versiones, veremos si va a Boca, yo le pregunté el viernes y me dijo que no había hablado, ayer lo mismo y le creí, a Miguel hay que creerle. Más allá de ello, él decidió irse, nada más que eso. Está en todo su derecho”, aseguró el máximo directivo de San Lorenzo.

Así lo dieron a conocer en un programa radial con el periodista Mariano Closs. (Video: Splendid)

La polémica salida de Miguel Ángel Russo

Lopardo manifestó que, aunque el entrenador tiene derecho a cambiar de club, no está de acuerdo con las formas en que se llevaron a cabo las negociaciones. “Si lo veo en Boca, me voy a dar cuenta de que no me dijo la verdad”, afirmó. Además, destacó que los rumores afectaron a los jugadores, quienes a pesar de la situación “dieron todo” en la cancha, pero sintieron la presión del escándalo mediático.

“A mí me gustan Pep Guardiola y Diego ‘Cholo’ Simeone. Ahora el plantel se va de vacaciones, vamos a terminar con esta etapa y después vamos a ver”, dijo el presidente del club de Almagro en relación a las opciones que tiene elegir como nuevo DT del ‘cuervo‘.

En medio de este panorama, el interés de San Lorenzo se ha posado sobre Néstor Gorosito, actual técnico de Alianza Lima. Lopardo considera al ‘Pipo’ como una opción viable para cubrir el vacío dejado por Russo. Las negociaciones parecen estar en una fase preliminar, y el foco de todos está en cómo se desarrollará este posible movimiento en el mercado de entrenadores, según los medios argentinos.

Alianza Lima se enfrenta a Libertad de Paraguay por la Copa Libertadores 2025

Las partidas y llegadas en el ámbito del fútbol profesional suelen ser temas sensibles, especialmente cuando el club de destino es uno de los principales rivales deportivos. La búsqueda de un nuevo técnico para un club como San Lorenzo es un desafío que viene cargado de expectativas tanto del equipo directivo como de la afición, que espera que el nuevo entrenador pueda conducir al equipo hacia nuevos éxitos. La situación contractualmente complicada de Russo, que todavía mantiene derechos salariales pendientes con San Lorenzo, podría también influir en cualquier futuro acuerdo con Boca Juniors.

Por ahora, el enfoque sigue siendo el de encontrar un sustituto capaz de llevar las riendas del equipo en este momento crítico, y los ojos permanecen atentos a cualquier desarrollo respecto a las tratativas con Gorosito y la reacción de Alianza Lima al posible interés hacia su entrenador.

Próximo partido de Alianza Lima

Lejos de las especulaciones, lo real es que Alianza Lima se alista para afrontar un duelo decisivo ante Libertad en el estadio La Huerta de Paraguay por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores en la que decidirá su pase a los play off de la Copa Sudamericana o, por el contrario, su eliminación de las competencias internacionales. El choque está pactado para el martes 27 de mayo desde las 17:00 horas.