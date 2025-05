Alejandro Hohberg se ilusiona por un posible llamado de la selección peruana: “Me encantaría estar, ojalá se dé”

Ale Hohberg aguarda con ansias la convocatoria para los partidos contra Colombia y Ecuador por Eliminatorias 2026. | VIDEO: Jax Latin Media

Alejandro Hohberg no solamente está con la mente puesta en Sport Boys, también en la selección peruana. A lo largo de los años, ha luchado para hacerse de un espacio en la ‘Bicolor‘. Y ahora parece ser que podría darse esa oportunidad a partir de su irrupción goleadora con los ‘rosados’ en el Apertura 2025.

A mitad de semana, se conoció que la el CT de Óscar Ibáñez envió una notificación al área deportiva de la ‘Misilera’ para incluir a Hohberg en una prelista de cara la nueva fecha doble de las Eliminatorias 2026. Eso sí, ello no implica una convocatoria definitiva, la cual deberá darse el 25 de mayo sobre las horas de la noche.

Alejandro Hohberg, la llave del gol del Sport Boys. - Crédito: Paloma del Solar

El que fuera uno de los volantes más prometedores del fútbol peruano sueña con regresar a la selección peruana y, por qué no, postularse como un puntual de confianza para el interino Óscar Ibáñez. Le avala su experiencia en clubes grandes, el factor goleador y su polifuncionalidad en el campo.

Al finalizar su reciente aparición con Sport Boys, en la derrota a manos de Alianza Lima por la jornada 14° del Apertura 2025, Ale habló con los medios de comunicación con respecto a esta posible citación. Su respuesta, como era de esperarse, estuvo cargada de emoción y esperanza.

Ale Hohberg no esconde su ansiedad por ser llamado a la selección peruana. | VIDEO: GOLPERU

“Me encantaría estar en la selección peruana. Este año me está tocando jugar seguido, pero sé que también hay grandes jugadores en mi posición. Ojalá se me dé. Obviamente que genera expectativa e ilusión, ya se verá si me toca y, si no tengo que seguir trabajando de la misma forma”, subrayó Hohberg.

El peruano-uruguayo, actualmente, está firmando una de sus mejores temporadas en la máxima categoría del balompié nacional. Ha pasado de un periodo en blanco a un curso goleador que lo posiciona como uno de los artilleros gracias a sus 8 dianas.

Alejandro Hohberg lleva la cinta de capitán de Sport Boys por su experiencia. - Crédito: Liga 1