Paulo Autuori recordó su accidentada salida de la selección peruana para explicar su postura sobre la sanción a Universitario: “Es algo que no debe pasar”

Sporting Cristal sufrió una dura caída frente Universitario de Deportes por 2-0 en el estadio Monumental, el pasado jueves 22 de mayo. Los ‘celestes’ no pudieron con la contundencia de los ‘cremas’ y complicaron sus chances en la lucha por el Torneo Apertura 2025.

Los bajopontinos jugaron uno de sus peores partidos de la temporada mostrando un bajo nivel futbolístico y no pudieron contrarrestar la superioridad absoluta de los ‘merengues’. Las críticas no se hicieron esperar y los hinchas ‘cerveceros’ no se guardaron nada.

Paulo Autuori no pudo evitar hablar de toda la polémica desatada tras el cambio de fallo de la Comisión de Apelaciones de la Federación Peruana de Fútbol, el cual decidió permitir el ingreso del público a horas del clásico.

El brasileño recordó su accidentada salida de la selección peruana en 2005 para mostrar su postura sobre el cambio de sanción al recinto de Ate. Como se recuerda, el DT decidió renunciar a la ‘blanquirroja’ porque el Congreso de la República lo citó para fundamentar su salario.

“La última vez que estuve acá fue algo similar, yo vengo para hacer deporte, cuando se mezcla la política con el deporte, es algo que no debe pasar, no comento acerca de ello. Cuando pasó eso tenía claro los problemas que iba a afrontar, desafortunadamente veo que los problemas se mantienen fuera y dentro de la cancha”, apuntó el estratega en conferencia de prensa.

“Estoy acostumbrado a felicitar a los rivales cuando ganan”

Paulo Autuori analizó la derrota de Sporting Cristal en el estadio Monumental y reconoció errores que provocaron en su dura caída: los goles de Edison Flores y Diego Churín llegaron por desatenciones de los ‘celestes’.

“De todos los partidos, hemos sufrido goles, esto no puede continuar, goles evitables como los de hoy día. Habíamos crecido en la tabla del torneo local, era una linda oportunidad para mostrarnos que podíamos pelear el título del apertura, pero necesitamos hacer cosas y no las hicimos, con tranquilidad y claridad debemos ver qué pasa y buscar un crecimiento sólido”, declaró el DT.

El cuadro 'crema' se impuso 2-0 en el Estadio Monumental. (Video: GOLPERU)

Además, el brasileño no dudó en felicitar a Universitario de Deportes por su gran actuación en el clásico y resaltó que Jorge Fossati tiene más tiempo trabajando con los ‘merengues’ que él en La Florida.

“Uno que está involucrado en el fútbol no puede estar caliente cuando no se gana, ni tener euforia cuando se gana, estamos para desarrollar nuestro trabajo en la cancha y fuera de ella, un profesional debe entender eso. Estoy acostumbrado a felicitar a los rivales cuando ganan, la ‘U’ hizo un juego que está acostumbrado a hacer, nosotros sabemos de ello, creo que era posible evitar los goles que nos anotaron, necesitamos trabajar, el rival tiene un trabajo a largo plazo, un equipo ajustado y ganaron, felicitaciones para ello”, añadió.

Y por último, Autuori reveló que algunos de sus jugadores no están bien mentalmente y eso no se puede permitir en la competición.

“Hay falta de comunicación y algunos están flojos mentalmente, en el mundo competitivo hay que ser fuertes mentalmente, tenemos que ir creciendo en las buenas y malas pero manteniendo la claridad que podemos levantar el nivel de juego pero que necesitaremos trabajo”, sentenció.