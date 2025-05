Mr Peet alabó a Universitario y lapidó a jugador titular de Sporting Cristal: “Falta jerarquía”

Universitario venció 2-0 a Sporting Cristal por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025

Universitario de Deportes sorprendió por su rendimiento ante Sporting Cristal, que le permitió obtener 2-0 una victoria sin oposición durante todo el clásico que se disputó la noche del jueves 22 de mayo en el estadio Monumental por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025.

Tras una seguidilla de tres derrotas consecutivas en el campeonato local, que le valió a la ‘U’ perder el primer lugar de la tabla de posiciones, los dirigidos por el técnico Jorge Fossati superan en el juego y lucieron su mejor versión gracias a los goles de Edison Flores y Diego Churín.

Sporting Cristal no tiene jerarquía

Por su parte, los ‘celestes’ del DT brasileño Paulo Autuori exhibieron una discreta presentación que se evidenció en el tramite del partido, pero que pudo ser más abultada en el marcador. El periodista deportivo, Peter Arévalo, analizó el cotejo y ponderó la actuación de los ‘merengues’ y, por el contrario, criticó al rival ‘cervecero‘.

“Terminó el partido entre Universitario y Sporting Cristal a casa llena y lo ha ganado 2-0 Universitario de Deportes a Sporting Cristal, muy superior Universitario y hay que decirlo también, muy superior. Un primer tiempo que termina 0-0 con una situación clara que tiene Sporting Cristal y que no la puede concretar, pero con un dominio amplio de Universitario que se va a los al descanso de los primeros 45 minutos mereciendo más que esa igualdad momentánea. En el segundo tiempo encuentra el gol Universitario. Me parece que a Sporting Cristal le sigue pasando factura el tema de la falta de jerarquía de su plantel. Ganó bien Universitario, se adueña de la punta, el viernes juega Sport Boys ante Alianza Lima, pero Universitario es el puntero con este triunfo”, dijo en el programa de YouTube ‘A Presión’.

El cuadro 'crema' se impuso 2-0 en el Estadio Monumental. (Video: GOLPERU)

Jugadores de Sporting Cristal no dan la talla

En otro momento, prosiguió en la misma línea, pero puso énfasis en el delantero ‘celeste‘, Fernando Pacheco, de quien señaló que es irregular en sus presentaciones. Además, incluyó de forma general a otros futbolistas que se mantienen en el club, pese que no dan la “talla”.

“Hablemos del fútbol. No hay discusión en el triunfo de Universitario. Fue muy superior a Cristal. En serio, le digo, fue muy superior a Cristal. Yo no soy hincha de Cristal, pero, analizando fútbol, hay jugadores en Cristal que yo digo ¿Cómo pueden permanecer tanto tiempo ir y volver a Cristal? (Fernando) Pacheco tuvo una aparición donde todo el mundo le decía, ‘Mpaché’. Pacheco puede jugar un partido bien y tres o cuatro partidos mal, pero en fila. No entiendo cómo hay jugadores que van, vienen, van, vienen y se mantienen en Sporting Cristal. No tienen la talla para estar en Sporting Cristal y hay que decirlo”, agregó el popular Mr Peet.

El delantero puso el 2-0 en el Monumental. (Video: GOLPERU)

Gol de Diego Churín

En la victoria de Universitario sobre Sporting Cristal, el acontecimiento que se llevó la atención de los asistentes al estadio Monumental tuvo como protagonista al delantero argentino, Diego Churín.

El ariete ingresó en reemplazo de Alexa Valera (82’) y segundos después aprovechó un error defensivo de Cristal por parte del defensa Gianfranco Chávez y anotó con golpe de cabeza para cerrar el triunfo de la ‘U‘. El tanto fue celebrado con emoción y euforia por parte del entrenador Fossati y todo el banco de suplentes que invadieron el terreno de juego para abrazar al gaucho. El ‘9’ ‘merengue’ ha sido objeto de críticas desde su llegada al club.

Universitario recuperó provisionalmente el primer lugar de la tabla de posiciones del Torneo Apertura con 26 puntos, mientras que Cristal se quedó con 22 unidades a cuatro del puntero.

Futuro de Sporting Cristal y Universitario

Universitario y Cristal tendrán su última chance para seguir en carrera en la competencia internacional cuando enfrenten la próxima semana a sus rivales en la Copa Libertadores 2025.

Los ‘celestes’ jugarán ante Palmeiras en calidad de visitante en Brasil el siguiente miércoles 28 de mayo en el Allienz Parque por la última fecha de la fase de grupos. El equipo de Autuori solo le sirve el triunfo para asegurar su pase a la Sudamericana. En tanto, Los ‘cremas’ se medirán ante River Plate en Buenos Aires el martes 27 y por lo menos necesita un empate para avanzar a octavos de final.