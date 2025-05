La inesperada reacción de Erick Delgado tras gol de Diego Churín y José Carvallo lo ‘trolea’: “Abusivo”

Universitario de Deportes sacó triunfazo por 2-0 frente Sporting Cristal en el estadio Monumental, la noche del jueves 22 de mayo. Los ‘cremas’ jugaron uno de sus mejores partidos de la temporada y se quedaron con los tres puntos que le permitieron adueñarse del liderato otra vez.

Edison Flores y Diego Churín fueron las figuras de la ‘U’ con sus anotaciones, pero quien no olvidará este clásico es el delantero argentino. El ‘Tanque’ liberó todo lo que tenía contenido y celebró a todo pulmón su gol, soltó todo lo que tenía contenido debido que no marcaba y era el punto de críticas.

Y por ello, el festejo de Churín fue tan emotivo, todos sus compañeros se acercaron a felicitarlo hasta los que estaban en la banca de suplente y Jorge Fossati también lo gritó con mucha euforia.

Mientras los hinchas ‘merengues’ celebraban el gol del ’9′, los fanáticos ‘celestes’ no podían creerlo. Erick Delgado no pudo disimular su molestia y tuvo una inesperada reacción tras la anotación de Diego.

El exarquero de Cristal estaba reaccionando en vivo en un programa especial de L1 Max, y optó por retirarse con un “nooooo” como lamento. José Carvallo, quien lo acompañaba en la mesa de conducción, festejó el gol en su cara y cuando vio irse al ‘Loco’ no dudó en ‘trolearlo’: “Abusivo”.

El delantero puso el 2-0 en el Monumental. (Video: GOLPERU)

“Si Diego Churín hace gol, me voy”

Alex Valera se sintió casi al final del encuentro con Sporting Cristal y Jorge Fossati decidió reemplazarlo con Diego Churín. A los 82 minutos, hizo su ingreso el argentino cuando el marcador ya estaba a favor de Universitario de Deportes por 1-0.

Y mientras el ‘Tanque’ pisaba el campo, Erick Delgado lanzó un comentario que sorprendió a sus compañeros que lo acompañaban en la conducción del programa con la reacción en vivo del clásico.

El ‘Loco’ vaticinó la anotación del ’9′ y lanzó advertencia con tono de promesa que luego tuvo que cumplir al ver la ‘diana’ del delantero para cerrar el triunfo de la ‘U’ ante los ‘celestes’.

“Hace gol, yo me paro y me tengo que ir. Si Churín hace gol, cerramos el estadio y me voy, rompo todo y me voy a mi casa. Me voy a mi casa, o sea, si no resultó hasta ahora y termina resultando hoy día, me mato”, apuntó el exarquero.

José Carvallo respondió: “Imagínate que haga gol; es un día espectacular para que anote. Un reamiste con la hinchada”.

Próximo partido de Universitario de Deportes

Los ‘cremas’ no tendrán mucho tiempo para disfrutar de la gran victoria frente Sporting Cristal porque deberán concentrarse para enfrentar a River Plate por la Copa Libertadores 2025. Los ‘cremas’ se juega el todo o nada ante los ‘millonarios’: su clasificación a los octavos de final depende del resultado que sacarán este martes 27 de mayo a las 19:30 en el estadio Monumental de Buenos Aires.

“Recuperarnos para poder pensar en el siguiente partido que es un rival muy difícil. Tratar de dar lo mejor, jugar de la mejor manera, tratar de plasmar el juego que nosotros tenemos y poder trasladarlo al resultado también. Va a ser importante creo que todo el partido y con un rival muy difícil”, apuntó Edison Flores en zona mixta.