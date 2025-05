Giancarlo Granda explotó por posible convocatoria de Alejandro Hohberg y pidió a Christian Cueva: “No abundan jugadores en su posición”

El periodista deportivo se ofuscó por el llamado del 'Enano' a la 'bicolor' y solicitó a 'Aladino', entre otros jugadores. (Video: Radio Nacional)

La selección peruana se encuentra a pocas semanas de volver al ruedo en las Eliminatorias 2026. Y es que en junio se enfrentará a Colombia en Barranquilla y Ecuador en Quito para soñar con un lugar en el repechaje para el Mundial de Norteamérica. Ante esta situación, se han reservado a varios jugadores, entre ellos, Alejandro Hohberg y Christian Cueva. En ese sentido, Giancarlo Granda explotó por la presencia del extremo de Sport Boys y aprobó la del volante de Cienciano.

"Los mismos que pedían a Catriel Cabellos en la selección por cinco partidos buenos, piden a Alejandro Hohberg por diez partidos buenos en el Apertura. Los futbolistas de la selección tienen que tener una continuidad de, por lo menos, un buen torneo", fueron sus primeras palabras en el programa deportivo de ‘Radio Nacional’.

Alejandro Hohberg lleva 8 goles y 4 asistencias en 12 partidos con Sport Boys en la Liga 1 2025. - créditos: Liga 1

De la misma manera, el relator de fútbol confesó que llamaría a ‘Aladino’ porque cuenta con experiencia en la ‘bicolor’ y a un alto nivel, a comparación del ‘Enano’.

“Yo a Cristian Cueva lo convocaría. ¿Por qué? Porque está probado en la selección. Alejandro Hohberg en la selección, lamentablemente, ha tenido muy poca participación. Creo que está haciendo un gran torneo. Me gustaría que acabe el Apertura y, en base a eso, poder decidir si es un jugador convocable o no. Hoy, en esa posición, hay mejores futbolistas", precisó.

Otro motivo que mencionó el periodista deportivo para considerar a Cueva Bravo es que son pocos los volantes creativos que están en el universo de la selección peruana, nombrando a Bryan Reyna y Kenji Cabrera. “En la posición de Cueva no nos abundan los futbolistas. Hohberg es extremo; en su posición juegan Bryan Reyna y Kenji Cabrera. Hoy Kenji es más que Hohberg”, comentó.

Christian Cueva habló en la previa del duelo entre Cienciano y Alianza Lima. Crédito: Cienciano

La última experiencia de Alejandro Hohberg en la selección peruana fue en un amistoso con Uruguay en 2019. Bajo el mando de Ricardo Gareca, el entonces futbolista de Universitario de Deportes mostró un alto rendimiento y tuvo minutos en la derrota 1-0 en Montevideo.

En el caso del nacido en Huamachuco, disputó su último encuentro con la ‘blanquirroja’ en la caída ante Argentina por la fase de grupos de la Copa América 2024, a donde fue llevado por Jorge Fossati.

Eddie Fleischman, en contra de la convocatoria de Christian Cueva

Uno de los periodistas más críticos y juiciosos del ámbito local es Eddie Fleischman, quien ha puesto énfasis que la selección peruana lleve a cabo un recambio generacional y deje de lado a los futbolistas experimentados. En esa línea, para la convocatoria de junio, pidió no llamar a Christian Cueva.

“Este momento de la selección ya no es de competencia, ya no pelea por ir al Mundial y tiene que armar una selección de futuro. No necesariamente cambiando todos a la vez, pero tiene que empezar a pensar en nuevos jugadores que necesitan recorrido, aunque sean inferiores a Christian Cueva y no tengan su calidad. Él va a tener 34 años y no le quedan más de un par de años en la selección si es que... Y nosotros necesitamos una selección para más adelante”, dijo en primera instancia en el programa de YouTube, ‘Juego Cruzado’.

Michael Succar trató de convencerlo de que el mediocampista de Cienciano tiene lugar y no necesariamente como titular. Por ello, Fleischman advirtió de una condición para que ocupe un espacio en el combinado patrio. “Si vas a utilizar a Christian Cueva, que yo no descarto que lo quiera utilizar, que sea para que alimente a Kenji Cabrera, a Luis Ramos, a Bryan Reyna, a Jefferson Cáceres. Si él va a ser el enganche, que le meta el pase a delanteros nuevos”, explicó.

