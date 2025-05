A qué hora juega Alianza Lima vs Sport Boys HOY: partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2025

A qué hora juega Alianza Lima vs Sport Boys por la fecha 14 del Torneo Apertura 2025

En medio del ambiente enrarecido por reclamos elevados, Alianza Lima tendrá su turno para salir al campo de juego midiéndose contra Sport Boys, en el marco de la jornada 14° del Torneo Apertura 2025. En el estadio Nacional, hogar de la selección peruana, habrá un fútbol con dos propuestas distintas.

El horario de inicio del encuentro entre ‘blanquiazules’ y ‘rosados’ será a las 20:00 horas de este viernes 23 de mayo. La señal de transmisión encargada será GOLPERU, el canal oficial que cuenta con los derechos del cuadro más importante del Callao. Además, la website Infobae Perú realizará un minuto a minuto detallado con cada una de las incidencias del cruce en el coloso de José Díaz.

Por convulso que esté el ambiente, la dirección técnica de Alianza Lima intenta aislarse. Ahí, ‘Pipo’ Gorosito ha sido un personaje clave para convencer al plantel a que esté 100% concentrado en su nueva presentación. No habrá muchos ajustes dentro de la última lectura del entrenador, aunque cuentan con un arma liberada: Paolo Guerrero.

El ‘Depredador’ ha cumplido sus fechas de sanción, lo que le permitirá ser parte del partido liguero, aunque en principio se prevé que sea una alternativa en la banca. El titularato está reservado para el inoxidable Hernán Barcos. Todo apunta, además, de que el juvenil Bassco Soyer, de 18 años, volverá a ser tomado en cuenta luego de su loable presentación con gol frente a Alianza Universidad, en Matute.

Goles y resumen del duelo en Matute por la fecha 13 del Torneo Apertura. (Video: L1 MAX)

No hay duda en la posición que ocuparía Soyer. Nuevamente estaría ubicado como extremo por izquierda, pese a que no es su posición habitual. Metros más atrás, específicamente en la zona defensiva, aparecerá Renzo Garcés para hacer dupla con Carlos Zambrano, lo que permitirá que Erick Noriega regrese a la primera línea de volantes. Por lo demás, el once base es el que volvió al triunfo a inicios de semana en La Victoria.

Por el lado de Sport Boys, se presentará en el estadio Nacional con la clara ausencia de un entrenador que reemplace a Cristian Paulucci. Hay algunos candidatos para ocupar el sitial, pero aún nada está dicho. A nivel de resultados, conviene mencionar, la ‘misilera’ viene de caer por la cuota mínima a manos de Sport Huancayo, en La Incontrastable.

A qué hora juega Alianza Lima vs Sport Boys por la Liga 1 2025

El partido entre Alianza Lima y Sport Boys, por la jornada 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025, se llevará a cabo a las 20:00 horas en Perú, misma franja horaria de Colombia y Ecuador. En tanto, en Venezuela, Chile, Bolivia y Estados Unidos (Miami) comenzará a las 21:00 horas. En Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil se dará a las 22:00 horas, mientras que en México el pitazo inicial será a las 19:00 horas.

Alianza Lima visitará a Sport Boys para un duelo de alto voltaje. Crédito: Prensa AL

Qué canal transmite Alianza Lima vs Sport Boys por la Liga 1 2025

El Alianza Lima vs Sport Boys se disputará el viernes 22 de mayo, en el estadio Nacional, y será transmitido por GOLPERU y se puede ver en Movistar Deportes y Movistar Deportes.

Otra manera de seguir el partido es por el portal web de Infobae Perú, que contará con todo lo relacionado desde la previa, las incidencias, palabras de los protagonistas y otros pormenores. ¡No te lo pierdas!