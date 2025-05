Sporting Cristal rechazó cambio de sanción a Universitario e hizo contundente pedido a la FPF

Sporting Cristal se pronunció con comunicado tras cambio de sanción de Universitario.

Sporting Cristal se pronunció con un comunicado luego de que el Tribunal de Apelaciones cambie el castigo a Universitario de Deportes a poco de su duelo clave por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025. El cuadro ‘crema’ ya no jugará a puertas cerradas, sino contará con público en el estadio Monumental de Ate.

“El club manifiesta su absoluta indignación ante la insólita decisión adoptada por la Comisión de Apelaciones de la FPF en las últimas horas de la noche de ayer, mediante la cual se modifica una sanción previamente impuesta en un procedimiento disciplinario de primera instancia que había tenido los mismos criterios aplicados a otras instituciones. El contexto en que se da esta decisión, el momento escogido y la falta de transparencia con la que se ha procedido sumado a la presión pública ejercida por actores ajenos al sistema disciplinario, incluso desde instituciones del Estado son inaceptables en un sistema que pretende ser justo, independiente y confiable”, se puede leer en el primer párrafo de su post.

Cristal agregó que no se respetó la equidad que debe primar en competencias como el campeonato peruano. “La profundidad con la que se ha evaluado la apelación, la especial urgencia, con la que se ha resuelto, los argumentos esgrimidos de razonabilidad y proporcionalidad de la sanción en la resolución, la particular consideración por no causar “mayores perjuicios al infractor” (por ejemplo, no sólo reduciendo la sanción sino postergándola para el siguiente partido): contrastan de forma escandalosa con los criterios aplicados a casos recientes como el de Sporting Cristal y de otros clubes de la Liga 1. Tales diferencias reflejan una grave vulneración del principio de imparcialidad que debe regir toda acruacion jurisdiccional, y ponen en entredicho la igualdad de trato y la legitimidad de este sistema disciplinario“.

Cristal pidió destituir a integrantes de la Comisión de Apelaciones

Asimismo, Sporting Cristal exigió a “las autoridades correspondientes una explicación clara sobre los fundamentos y condiciones en las que se produjo esta modificación de sanción, asi como garantías de que el sistema disciplinario de la FPF actuará de forma independiente, coherente y con el mismo criterio para todos los clubes”.

Finalmente, el club liderado por Joel Raffo solicitó formalmente a la Junta Directiva de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) “la remoción de los miembros de la Comisión de Apelaciones de la FPF, por haber perdido la credibilidad y confianza necesarias para ejercer sus funciones con imparcialidad y responsabilidad”.

Comunicado de Sporting Cristal sobre cambio de sanción a Universitario.

El comunicado de Universitario

Universitario también dio su descargo mediante un comunicado luego de la resolución del Tribunal de Licencias, el cual decidió castigarlo con el cierre de la tirbuna occidente del estadio Monumental en el partido ante ADT por la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga 1.

“Desde Universitario de Deportes manifestamos nuestra conformidad con la medida impuesta por la Comisión de Apelaciones, la cual consideramos justa, objetiva y proporcional a los hechos. Nunca nos opusimos a la aplicación de una medida disciplinaria; lo que cuestionamos fue la desproporcionalidad con la que inicialmente se pretendió castigar a nuestra institución. Este pronunciamiento confirma que nos asiste la verdad, que se ha aplicado un criterio justo y oportuno. En Universitario de Deportes seguiremos velando activamente por el cumplimiento del reglamento y la defensa de nuestros derechos en cada instancia", se pudo leer.

Comunicado de Universitario tras cambiar sanción al estadio Monumental.