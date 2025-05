Pedro García señaló los motivos por los que André Carrillo ficharía por Universitario: “La plata no le moverá la aguja”

La 'Culebra' no eligió a los 'blanquiazules' como el equipo de sus amores y le abrió las puertas a Universitario. (Video: Doble Punta)

Las polémicas declaraciones de André Carrillo sobre su hinchaje desató un nuevo enfrentamiento entre los hinchas de Alianza Lima y Universitario de Deportes. La ‘Culebra’ encendió las redes sociales al negarse a decir que es fanático de los ‘blanquiazules’.

El jugador del Corinthians sorprendió a todos al mencionar que es hincha de Al Hilal de Arabia Saudita, y reveló que lo hizo para no cerrar la posibilidad de fichar por la ‘U’ cuando decida volver a la Liga 1, esto lo declaró en una entrevista con el ‘Cuto’ Guadalupe.

Las reacciones no se hicieron esperar y se volvió en un tema sobre la mesa de varios programas deportivos. Pedro García respaldó las palabras del seleccionado y resaltó su sinceridad para responder una pregunta que podría causarle un problema en el futuro.

“Lo que le valoro a André Carrillo es que no te vende humo, porque vender humo hubiera sido ‘mira, ustedes saben que soy hincha de Alianza, pero...’. Es como que te deja la puerta junta y mañana eventualmente hay una movida pro Alianza. No te vende humo en tanto no te han hecho una oferta y en tanto no exista la posibilidad, ni siquiera hablada; entonces no te vende humo y punto”, apuntó el periodista deportivo en el programa ‘Doble Punta’.

La 'Culebra' prefirió mantenerse al margen de una declaración que podría limitar sus posibilidades a futuro cuando vuelva al fútbol peruano. (Video: La Fe del Cuto)

¿Cuáles son los motivos que llevaría a André Carrillo fichar por Universitario?

Pedro García aplaudió la sinceridad que tuvo André Carrillo para responder la pregunta sobre su hinchaje por Alianza Lima, y lo relacionó con su desempeño futbolístico.

“Carrillo habla como juega, con soltura; no le importa perder la pelota eventualmente, pero encara y va para adelante. Carrillo juega relajado y eso tiene su lado bueno también porque te sale mejor, estás tranquilo. A veces hay polémica, pues”, comentó.

Además, Eloy precisó los motivos que llevaría al extremo ponerse la camiseta de la ‘U’ en el futuro. Y está seguro que las negociaciones no serán basadas en los económico porque ese asunto no será fundamental.

“Le dirá a Elio Casareto (su presentante): “Ni me cuentes cómo está eso”; es lo que a mí me parece, donde me estén hablando bonito, el proyecto sea mejor que sé yo, verá si el club está más cerca de su casa, qué va a estar mirando las monedas. Carrillo va a considerar lo afectivo, qué directiva le cae mejor, qué técnico le cae mejor. De repente en Alianza haya un técnico que sea su pata o en la ‘U’, entonces dirá voy donde mi amigo. La plata no le moverá la aguja, hasta Cristal, por qué no", añadió.

Alex Carrillo habló después de las declaraciones de la 'Culebra' en una entrevista. (RPP)

Eso sí, fue enfático en precisar que faltan cinco años aproximadamente para que la ‘Culebra’ regrese al Perú ya que considera que aún tiene edad para seguir brillando en el exterior.

“Carrillo, cuando venga a Perú, seguro vendrá cuando le quede poquito. Hoy Carrillo tiene 33 años; para que venga a jugar en Perú, va a pasar un lustro, van a pasar 5 años para que considere venir a Perú. Y cuando venga, ¿tú crees que va a tener un tema con lo económico para ir a A o a B? No, pues", finalizó.