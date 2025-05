¿André Carrillo quiere jugar en Universitario y por eso evitó confirmar su hinchaje por Alianza Lima? Su padre aclaró la polémica

Alex Carrillo habló después de las declaraciones de la 'Culebra' en una entrevista. (RPP)

André Carrillo -una vez más- está envuelto en una polémica por sus declaraciones. Tiempo atrás, contó una anécdota con Ricardo Gareca y su convocatoria a la selección peruana. Ahora, el mediocampista nacional se negó a decir que Alianza Lima es el equipo de sus amores.

Esto ocurrió en la última edición del programa ‘La Fe de Cuto’, cuando el conductor y exfutbolista Luis Guadalupe le consultó a la ‘Culebra’ -como lo conocen al volante- sobre el club del cual es hincha. A lo que respondió, de manera sorpresiva, que es Al Hilal de Arabia Saudita.

El actual futbolista de Corinthians explicó por qué no dijo Alianza y señaló que al campeonato árabe no regresará más, pero al torneo peruano existe la posibilidad de que lo haga en un futuro. Por lo que gritar a los cuatro vientos su hinchaje por el cuadro ‘blanquiazul’, le cerraría las puertas de Universitario de Deportes.

“El equipo de mis amores es Al Hilal. No voy a ocasionar ninguna polémica. No puedo decir Alianza Lima, porque después la puerta de los‘cremas’está abierta más tarde, uno nunca sabe. A Arabia capaz no vuelva. A Perú voy a volver“, expresó.

La 'Culebra' prefirió mantenerse al margen de una declaración que podría limitar sus posibilidades a futuro cuando vuelva al fútbol peruano. (Video: La Fe del Cuto)

Padre de André Carrillo aclaró el hinchaje de su hijo por Alianza Lima

A pesar de que André Carrillo manifestó que decir que Al Hilal es el equipo de sus amores no iba a ser algo polémico, rápidamente se hizo tendencia en la plataforma X (antes llamada Twitter) por los diferentes comentarios de los hinchas de Alianza Lima y Universitario de Deportes.

Los fanáticos de la ‘U’ utilizaron su clip para burlarse de sus clásicos rivales, mientras que los fanáticos de Alianza dejaron en claro que la ‘Culebra’ es seguidor ‘íntimo’, no obstante, dio esa respuesta para conservar oportunidades profesionales de cara a un futuro.

En ese contexto, el padre de André, Alex Carrillo, se pronunció en el programa deportivo llamado ‘Vamos al Var’ de Radio Programas del Perú (RPP) para realizar una rotunda aclaración sobre el fanatismo de su hijo por el ‘equipo del pueblo’, a pesar de que tenga el deseo de jugar por la ‘U’.

“No hay ninguna duda que André es hincha de Alianza Lima, hincha acérrimo desde pequeño, así que en eso no tenemos ninguna duda, el hecho que quiera al club Al Hilal, es algo que ha surgido en el camino, pero André es netamente hincha y adora a Alianza Lima”, expresó en un audio.

Padre de André Carrillo aclaró el hinchaje de su hijo por Alianza Lima y la posibilidad de jugar en Universitario.

Carrillo pudo jugar por la ‘U’ en el centenario

En seguida, el periodista deportivo Alan Diez lanzó sarcástico comentario tras escuchar el audio del padre de Carrillo. “Ahorita André llama a su viejo y le dice ‘papá no arruines el negocio‘”. Y es que el volante de la selección peruana tuvo la oportunidad de fichar por el clásico rival, Universitario, en el centenario previo a llegar a un acuerdo con Corinthians.

“Hablé con un club peruano, hablé con Jean (Ferrari), por uno y otro motivo no continuaron esas conversas, y tomé la mejor decisión de ir a Corinthians. Por suerte todo fue fluyendo, poco a poco, las cosas se dieron mejor de lo que se esperaba, estoy feliz aquí”, fue lo último que dijo en diálogo con ‘La Fe de Cuto’.

El paso de Carrillo por Alianza Lima

André Carrillo no solo es hincha de Alianza Lima, sino también inició su carrera en sus filas. Y es que no logró encontrar oportunidades en EGB y pasó a La Victoria, donde su crecimiento sería exponencial hasta debutar en la profesional en el 2009. Con la camiseta ‘blanquiazul’, disputó 21 partidos y anotó 3 goles, para luego ser vendido a Sporting Lisboa de Portgual.