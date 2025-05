Administrador de Alianza Lima le responde a Jean Ferrari por recordar apagón de Matute: “No se acuerda de la desgracia del 2011”

La suspensión del Estadio Monumental a raíz de una gresca entre hinchas y jugadores ‘merengues’ está en el epicentro del debate público. La Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (CD-FPF) multó al recinto de Universitario de Deportes con un partido sin público —ante Sporting Cristal— y 6 UIT —32,100 soles—.

Jean Ferrari, administrador del club ‘crema‘, desaprobó efusivamente la medida adoptada por el órgano disciplinario y expresó en diferentes medios de comunicación su malestar por la ausencia de público en el crucial duelo del equipo que preside y los ‘cerveceros‘.

En una de sus declaraciones, Ferrari Chiabra hizo el paralelo entre las sanciones que la CD-FPF impuso a Alianza Lima y a la ‘U‘. Indicó que el castigo era desproporcionado, pues los ‘blanquiazules’ reincidían en las faltas.

“Por eso me sorprende que hoy, sin antecedente alguno en los últimos diez años te sancionen de manera más drástica que un estadio donde han tirado botellas, han apagado la luz, han tirado bengalas, no es casualidad, no es raro. Nos sorprende y nos preocupa porque no se está midiendo con la misma vara”, sostuvo el exfutbolista a los medios de comunicación en los exteriores del Estadio Monumental.

El administrador de Universitario ha quedado muy mortificado por la sanción que ha recibido el estadio Monumental. | VIDEO: Jax Latin Media

En ese sentido, Fernando Cabada, administrador de Alianza Lima, no se quedó de brazos cruzados ante los dichos por Ferrari y decidió responderle.

“Siempre evito hablar del señor Jean Ferrari, pero si en este momento este señor amenaza con violencia, empieza a tirar piedras sobre otros tejados, y menciona a otros clubes y nos menciona a nosotros, tengo que manifestarme”, inició Cabada en conversación con Eddie Fleischman en ‘Full Deporte’.

El dirigente deportivo ‘íntimo’ recordó los incidentes en el Estadio Monumental en el último tiempo, así como el sensible fallecimiento del hincha ‘blanquiazul’ Walter Oyarce en 2011.

“Ya no se acuerda que en el Monumental han pasado 50 mil disturbios, y ni hablar de la desgracia ni del asesinato del 2011. Yo no salgo a defender echándole la culpa al de afuera”, evocó el administrador.

Crédito: Alianza Lima/Andina

PNP exhorta a la CD-FPF a que se juegue con público el U vs SC

La Policía Nacional del Perú (PNP) envió una carta a la Comisión Disciplinaria con el objetivo de que reconsidere el cierre del estadio Monumental para el partido ante Sporting Cristal por la Liga 1 2025 y se haga efectiva la presencia de la hinchada ‘crema’.

Frente a este hecho, Cabada se pronunció: “Yo asumo mi responsabilidad, y si ellos consiguen que le den la razón (que el Universitario vs Cristal se juegue con público), primero estarían siendo asimétricos, y segundo van a demostrar que el mecanismo para quitar una sanción es la violencia”.

En la carta, el coronel PNP Juan Carlos Valle, jefe de la división de servicios especiales de la Región Lima, se dirigió directamente a Miguel Grau, presidente de la Comisión Disciplinaria para intentar revertir la decisión.

La Policía solicitó al presidente de la Comisión de Disciplina reconsiderar el castigo contra Universitario.

“Tengo el honor de dirigirme a usted, con la finalidad de manifestar nuestra profunda preocupación institucional respecto a la reciente sanción impuesta al club Universitario de Deportes, en la que se dispone que el partido correspondiente frente al club Sporting Cristal, programado en el estadio Monumental de Ate, se juegue a puertas cerradas sin público espectador, decisión tomada a menos de 48 horas del evento”, reza el primer párrafo del archivo.

La PNP agregó que “esta medida, lejos de mitigar los riesgos, representa un serio peligro para el orden público y la seguridad ciudadana, toda vez que dicho evento deportivo ha sido catalogado de alto riesgo, no solo por la histórica rivalidad entre ambos equipos, sino también por la magnitud de asistentes que suelen desplazarse por la ciudad hacia dicho recinto deportivo”.