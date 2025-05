Paolo Guerrero brindó entrevista a la Conmebol y reveló por qué sigue en la selección peruana a sus 41 años: “Sé que hay jóvenes”

Esto dijo el delantero sobre sus opciones en la 'bicolor'. (Video: Conmebol)

Paolo Guerrero vive la etapa final de su carrera profesional como futbolista. El ariete que ha llevado el nombre de Perú hacia lo más alto del mundo, pero hoy da sus últimos destellos en Alianza Lima, equipo del cual es hincha.

En la selección peruana es el máximo goleador histórico con 41 anotaciones en su poder desde su debut cuando dirigía Paulo Autuori. Curiosamente, tiene el mismo número de goles en la selección que años de vida. La fecha FIFA pasada estuvo convocado y fue titular en los 2 partidos ante Bolivia en Lima y Venezuela en condición de visita. Su inclusión en esa convocatoria generó muchas expectativas y también debate, considerando su edad y el momento en el que se encuentra su carrera.

Se acerca el reinicio de las Eliminatorias y la incertidumbre en torno a la inclusión o no de Guerrero en la lista de convocados aumenta. Ante ello, el capitán de la selección afirmó: “Soy consciente de que hay jóvenes que quieren y deben integrar la selección. A mi patria yo no le puedo decir no, desde el rol que me toque”, sostuvo en un video publicado por la página oficial de la Conmebol.

A su vez, expresó el deseo que tiene que haya el cambio generacional tan pedido por el pueblo peruano: “Yo tengo el deseo que vengan a la selección muchos jóvenes, de que haya el cambio de generación y me imagino que el entrenador está también viendo eso. Si sucede el llamado desde el rol que me toque, como te digo, a mi patria no le puedo decir que no” finalizó.

Paolo Guerrero a la expectativa de su llamado a la selección peruana.

¿Cuándo sale la lista de convocados?

El próximo domingo 25 de mayo se conocerá la lista de futbolistas llamados por Óscar Ibáñez para enfrentar, por Eliminatoria, a Colombia y Ecuador en las jornadas 15 y 16. El encuentro frente a los ‘cafeteros’ será el viernes 6 de junio a las 15:30 horas en Barranquilla, mientras que, el partido contra la ‘Tri’ será el martes 10 de junio a las 20:30 horas en el Estadio Nacional. La expectativa es alta, no solo por la posible inclusión de Paolo Guerrero, sino también por otros nombres que podrían reaparecer.

Perú enfrentará a Colombia y Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas 2026

En la lista no solo se especula la inclusión de Paolo Guerrero, sino también de un viejo conocido como Christian Cueva, quien con sus buenas actuaciones recientes en Cienciano del Cusco, por Liga 1 y Copa Sudamericana, ha dividido opiniones si deberían o no incluirlo en la lista de convocados. La situación de Cueva también será uno de los temas centrales una vez se conozca la convocatoria oficial, ya que, al igual que Guerrero, representa una generación que marcó una época en el fútbol peruano.

Paolo Guerrero en la temporada

El delantero ‘blanquiazul’ ha tenido una temporada positiva en cuanto a continuidad y rendimiento. Hasta la fecha, ha disputado un total de 16 partidos entre el Torneo Apertura y la Copa Libertadores, una regularidad que le había costado sostener en los últimos años debido a lesiones y pausas prolongadas.

En el torneo local ha jugado 7 encuentros, en los que se ha hecho presente en el marcador con 4 goles, mostrando eficacia en momentos clave para su equipo. Por su parte, en el torneo internacional ha tenido participación en 9 partidos, en los cuales marcó 2 goles. Además un tanto fue desde el punto de penal ante Boca Juniors, en la mítica Bombonera, que tuvo un gran valor simbólico por el escenario y el rival que eliminó Alianza en la Copa Libertadores.

Estos números reflejan que Paolo Guerrero ha vuelto a tener protagonismo dentro del campo, aportando experiencia, liderazgo y goles tanto a nivel local como internacional, por lo tanto la expectativa esta puesta en el domingo 25 de mayo que saldrá la lista por medio de las redes sociales de la Federación Peruana de Fútbol.