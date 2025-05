El periodista deportivo contó que hay futbolistas del cuadro 'blanquiazul' que no están físicamente bien en medio de las dos competencias. (Video: Mano a Mano)

Alianza Lima ha recuperado terreno en el Torneo Apertura luego del último triunfo en casa contra Alianza Universidad. Fue un 2-0 con los goles de Bassco Soyer y Hernán Barcos, que hizo que los ‘blanquiazules’ se mantengan en la pelea por la Liga 1, aunque hayan sido eliminados en la Copa Libertadores. En ese sentido, se conoció que varios jugadores del equipo están subidos de peso, lo que sería una alarmante sobre la actualidad en ambas competiciones.

Esta información fue revelada por el periodista deportivo, Franco Lostaunau, en el programa de YouTube, ‘Mano a Mano’, donde dijo que son algunos futbolistas que están fuera de su mejor forma física.

"Me han dicho que hay varios jugadores fuera de su peso. Estoy hablando de más tres, cuatro y cinco kilos. Jugadores importantes que han integrado la selección. No sé si tenga algo que ver con los resultados, con como se esté trabajando en Alianza, pero me tiraron ese dato", fueron sus primeras palabras.

De la misma manera, dejó entrever que esa podría ser la razón por la que el elenco ‘íntimo’ no atraviese un buen momento. Asimismo, se lanzaron nombres sobre la mesa: ¿Un relajo después del inicio tan bueno? Puede ser. ¿Por qué alguien no estaría en su peso? Hay algunos que se está notando. ¿Quiénes están en la selección? Zambrano, Garcés, Noriega, Trauco y Quevedo".

“Hay jugadores de selección en Alianza Lima fuera de su peso”, la contundente revelación en medio de Liga 1 y Copa Libertadores. - créditos: Alianza Lima

La vez que Carlos Zambrano reconoció que juega subido de peso

En los últimos años, se había especulado de que Carlos Zamrbano solía jugar con varios kilos de más. De hecho, el periodista ‘Coki’ Gonzales contó que el zaguero de Alianza Lima no cumplía las mediciones que pidió en su momento el técnico Juan Reynoso en la selección peruana.

“Un futbolista que tiene 90 de pliegues no está bien. Los pliegues corporales son una de las nuevas mediciones que hay en el fútbol. El promedio de un futbolista es entre 45 y 50 pliegues y Zambrano tiene 90“, indicó.

¿Qué dijo Carlos Zambrano al respecto? En varias entrevistas, el ‘Kaiser’ expresó que siempre ha jugado con ese peso y que no es desde que está en Alianza Lima, sino en Europa.

“Tengo autocrítica en el tema del peso. No lo controlaba, tenía dos o tres kilos arriba, pero siempre jugué así. Me dicen que no me cuido, pero siempre estuve así. Normalmente te exigen el peso y los pliegues y yo no estaba en ese punto. En otros equipos como Eintracht Frankfurt o Basel, estuve igual. No es que me excuse de eso, aunque así me sentía cómodo”, precisó para ‘Desmarcados’.

El 'Kaiser' reveló que siempre salta a la cancha con unos kilos de más desde que milita en Europa. (Video: Desmarcados)

Ahora, aparte de esas declaraciones, Carlos Zambrano ha admitido que es “vago y flojo” para entrenar, aunque cuando tiene que ponerse serio, lo hace y cumple con sus labores.

Alianza Lima y su duro presente a nivel internacional

Alianza Lima cuenta con opciones de pelear por el Torneo Apertura. Con el triunfo ante Alianza Universidad sumó 23 puntos y está a dos del líder Sport Huancayo, a falta de seis jornadas para que culmine el campeonato local.

En tanto, la escuadra dirigida por Néstor Gorosito culminó su participación en la Copa Libertadores 2025 tras quedar eliminado en la fase de grupos. Integró el Grupo D junto a Sao Paulo, Libertad y Talleres, logrando apenas 4 puntos en cinco jornadas, igual que el equipo argentino, pero con peor diferencia de goles, lo que lo dejó último y sin chances de clasificar a los octavos.

Eso sí, tiene chances intactas para acceder a la Copa Sudamericana por el tercer lugar: tiene que ganarle a Libertad en Asunción y esperar que el conjunto ‘gaucho’ no le gane al ‘tricolor’ en Brasil.

El elenco 'blanquiazul' cayó 0-2 ante la 'T' en Córdoba y se despidió de la competencia continental. (Video: Conmebol)