Eddie Fleischman liquidó a Jorge Fossati tras polémico gesto en derrota de Universitario: “Si está en Perú es porque no tiene otro lugar”

Universitario de Deportes perdió el liderato del Torneo Apertura luego de la dura derrota que sufrió ante Juan Pablo II en el Estadio Nacional de Lima. Sin embargo, un suceso llamativo que se vio en este partido fue el polémico gesto que hizo Jorge Fossati y que podría derivar en una firme sanción. En ese sentido, Eddie Fleischman explotó contra el DT uruguayo y pidió una fuerte multa.

"Nuevo atropello a la buenas a las buenas costumbres, al juego limpio, y esta vez protagonizado nuevamente por un entrenador no peruano que es Jorge Fossati. El gesto que hizo frente al árbitro cuando perdía su equipo, que no es una insinuación, sino una declaración abierta de que el árbitro o alguien de la terna arbitral ha sido sobornado, no es un tema menor, no es primera vez que sucede. A Gorosito se le dio ocho fechas de suspensión por cruzar la cancha y hacer un gesto que nosotros interpretamos como caradura (...)“, dijo en primera instancia en el programa de YouTube, ‘Full Deporte’.

De la misma manera, aseguró que no ha sido solo un acto del ‘Flaco’, sino también de Néstor Gorosito, de Fabián Bustos y del mismo Ángel Comizzo. Aunque el hecho de que el trabajo de la FPF sea nefasto, el periodista deportivo pidió más respeto.

“Eso no les da derecho a los técnicos peruanos y extranjeros de venir a contribuir con el folclore y con el desmadre. Trabajan en el fútbol peruano y le deben tener un lugar de trabajo. Porque si esos técnicos están en Perú, es porque no tienen otro lugar dónde dirigir. Las cosas claras, la mejor opción que encontró Gorosito fue Alianza, la mejor opción que encontró Fossati después del desastre en la selección fue volver a la ‘U’. No los llamaron de otro lado, a Comizzo tampoco", comentó.

Eddie Fleischman entendió que los árbitros no tomen las mejores decisiones durante los partidos, pero criticó a Jorge Fossati y compañía con una contundente frase.

Este país, este fútbol mediocre, desordenado, folclórico y a ‘yapechongo’, les abre las puertas para que tengan ‘chamba’. Ustedes no tienen derecho a venir a embarrar el plato donde comen. Cuando se hace este tipo de insinuaciones y de acusaciones ligeras se está embarrando el plato donde se come. ¿Tienen algo que protestar? Por supuesto, los arbitrajes son malos en Perú. Los árbitros tienen un pobre nivel, la CONAR es penosa, pero en gran responsabilidad porque los clubes no quieren aportar para mejorar la condición de los árbitros (...). ¡Basta de circo en la cancha! (...) A ver si la Federación pone ahora sí, igual que con Gorosito, sanciones drásticas, disuasivas", señaló.

Para el exconductor de Willax Deportes, el puesto de Jorge Fossati podría estar en duda considerando que Carlos Compagnucci salió por tres derrotas seguidas. Pero más allá de eso, lo cuestionó por otros sucesos en Universitario y la selección peruana.

"En lo que sí me ratifico, es que en la conducta que tuvo en la ‘U’ cuando dirigió por primera vez y se produjo aquel episodio en Brasil donde quedó encerrado su preparador físico; él lo defendió a pesar de los gestos racistas evidentes. En su paso por la selección, la falta de respeto a la prensa, a jugadores, a dirigentes, el desprecio por la selección y por la afición peruana, dejando al equipo último con pésima performance y no dando una conferencia de prensa sobre lo sucedido en su paso", precisó.

Por último, Eddie Fleischman calificó como ‘patán’ a Jorge Fossati y le recordó su duro paso por la ‘bicolor’, a la que dejó en el último lugar de las Eliminatorias 2026.

“Ahora llega a la ‘U’ y solamente termina de ratificar que es un patán, que no respeta el lugar que le da trabajo, que se siente en su derecho de poder decirle y acusar a todo el mundo de lo que se le ocurra. Los periodistas le importan un huevo, otros no existen, él no convoca jugadores por tener club de fans, no pierde tiempo en traer jugadores para que sean elegibles por Perú, no quiere que la afición le diga a quién poner. Ahora esto, ¿por qué hay que tolerarlo todo? Eso es parte de tener una liga ‘yapechongo’, a la cual vienen técnicos de presunto prestigio a hundirla más en vez de intentar rescatarla", añadió.