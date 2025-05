Pedro García no cree que Alianza Lima clasifique a la Copa Sudamericana y ahora está cerca de la crisis: “Aplaudían el ‘biri biri’”

Alianza Lima perdió 2-0 ante Talleres de Córdoba fue eliminado de la Copa Libertadores 2025

Alianza Lima perdió 2-0 ante Talleres de Córdoba por la penúltima fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025 y fue eliminado del certamen continental con una fecha de antelación.

Los ‘íntimos’ mantienen la opción matemática de acceder a los play off de la Copa Sudamericana 2025 en caso asegure el tercer lugar en la última jornada, pero el rival Libertad de Paraguay y la condición de visita en Asunción ponen cuesta arriba las pretensiones del club.

Alianza Lima no clasifica la Copa Sudamericana

La caída ante la ‘T’ extendió a cuatro los partidos sin ganar con tres derrotas y un empate por lo que los resultados señalan el mal momento del equipo. En ese contexto, el periodista deportivo, Pedro García reflexionó sobre las oportunidades de éxito del elenco de La Victoria en la Copa.

“Para mí es fundamental que tiene vida en el Torneo Apertura por lo que pasó en la última fecha. Digamos que lo de la Sudamericana es más complicado. Alianza tiene un problema que ya es futbolístico, no de números. Creo que futbolísticamente se cayó, se cayó un poco. No se cayó feo, porque el primer tiempo Alianza Lima pudo haber hecho el primero y cuando le metieron el primero pudo haberlo empatado. Y cuando y cuando le metieron el 2-1 pudo haber descontado. Alianza tuvo tres momentos para que en el primer tiempo pudiera anotar, para descontar con Pablo Guerrero o para anotar previamente, incluso antes del 1-0, Alianza había tenido la posibilidad. Futbolísticamente Alianza hoy día tiene dos caras, el segundo tiempo y el primer tiempo. En el primer tiempo llegó a jugar con progresión, con presencia, con pelota en el área, con movilidad. En el primer tiempo Alianza Lima no denotó crisis, en el segundo sí”, aseguró García en el programa ‘Doble punta’.

El elenco 'blanquiazul' cayó 0-2 ante la 'T' en Córdoba y se despidió de la competencia continental. (Video: Conmebol)

Alianza Lima está cerca de la crisis

El comunicador aseguró que la posibilidad de pasar a la Sudamericana es remota, pero tiene opción en el campeonato local. “Ahora, para la Sudamericana, fecha última, lo veo dificilísimo más allá de no ser la primera opción. Está vivo, está cerquita. Es bien poquito tres puntos. Alianza Lima tiene alternativas futbolísticas y matemáticas de ser campeón de. Apertura. De manera que eso lo saca del espectro de lo que es una gran crisis. Ahora, está así de estar en crisis. ¿Por qué en crisis? La crisis ayer hablábamos es multifactorial. ¿Y cuáles son los síntomas de la crisis de Alianza? Primero se cayó futbolísticamente. Yo creo que se cayó, o sea, desde lo futbolístico veo que se cayó un poco. No hace falta ni decir cómo. Dos, como siempre le expulsan a alguien y siempre le expulsan a un central, adicionalmente a que siempre le expulsan a alguien, siempre hay un central expulsado. Gorosito, y aquí no lo quiero salvar al más goloso, pero trato de ser justo. Porque la fácil es: ‘Gorosito, no sé qué tiene que hacer’.

El defensa recibió su segunda amarilla y dejó a los 'blanquiazules' con 10 hombres. (Video: ESPN)

El ‘biri biri’ del ‘Pipo’ Gorosito

En otro momento, consideró que los críticos de ahora, alabaron la frase viral del ‘Pipo’ en relación al planteamiento de juego cuando los resultados eran positivos y señaló la falencia que ha tenido que superar el DT en el equipo por las expulsiones.

“Lo aplaudías a morir hace tres semanas o cuatro. Si el ‘biri biri’ te gustó, no digas ahora que reniegas del ‘biri biri’, porque te encantó el ‘biri biri’ cuando te lo presentaron. Te encantó, porque Alianza jugó bien. Hoy que juega mal, ya no funciona el biri biri. No puedes, satanizar a Gorosito o quien sea porque arrancaste a perder. Para la Copa ha tenido que jugar permanentemente modificando la posición de su mejor salida en el medio, que es Noriega. Él descubrió a Noriega en el medio. Primer pase, bien. Ahora, como siempre tiene un ausente en la saga central por expulsión o por lo que fuera, hablo de Garcés, hablo de Zambrano, termina jugando Noriega de central. Cuando sacas a Noriega del medio para que juegue central, Alianza pierde un buen primer pase en el medio. Eso ha resentido el rendimiento en parte”.