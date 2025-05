César Inga respondió con firmeza ante rumores sobre un “grupo partido” dentro de Universitario luego de bronca con hinchas en el Monumental

César Inga desmintió rumores sobre una pelea en la interna 'crema'.

Universitario de Deportes venció por 1-0 a Barcelona SC en la quinta jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Tras unas semanas complicadas para el equipo ‘crema‘, por los puntos dejados en el torneo internacional y local, lograron levantarse con un triunfo que los deja a nada de una clasificación a los octavos de final tras 15 años.

Los dirigidos por Jorge Fossati mostraron un juego defensivo ordenado y sólido que los mantuvo siempre seguros de poder llevarse los 3 puntos. Uno de los jugadores más destacados del partido, que está siendo la sensación está temporada, fue César Inga. El futbolista de 22 años llegó recién para esta campaña tras su paso por ADT de Tarma.

Inga inició el año alternando de titular y luego se consolidó en la saga de centrales siendo el jugador que va por izquierda. Su buen timing y solidez lo mantuvo en el titularato, sin embargo, el ‘Nono’ lo está ubicando de carrilero por izquierda. Ante ello expresó que se siente mejor cuando juega en esa posición.

“Hace unos días probamos este sistema y el profe me dijo que iba a jugar de nuevo ahí. Esa posición ya la conozco porque en ADT he jugado casi todo el año por fuera. Me siento más cómodo ahí, pero en cualquier posición donde me pongan, sea por izquierda o por derecha, de carrilero, voy a dar todo por esta linda camiseta”, sostuvo.

Días claves

La ‘U’ vivió unas semanas cargadas de tensión, pues tras la derrota ante Alianza Atlético de Sullana se desató la molestia de una parte de la hinchada ‘merengue’, ya que venían de empatar ante Independiente del Valle y de caer en el torneo local ante Cusco FC en condición de visitante. Ello hizo que el partido frente al equipo de Guayaquil se cargara de tensiones y se especule de una posible trifulca entre los jugadores en la interna del club. Ante ello, el futbolista respondió desmintiendo los rumores y explicó que están muy unidos.

“Es una familia. Seguimos muy fuertes, muy unidos. Cuando llegué me sentí en confianza, me sentí uno más de ellos. Escucho que por fuera dicen que el equipo está partido. No sé de dónde sacan todo eso, pero nosotros seguimos muy fuertes, unidos y vamos a seguir así partido a partido”, añadió poniendo paños fríos a la situación.

Universitario venció 1-0 a Barcelona SC por la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025

Seguidillas de encuentros

Universitario atraviesa uno de los momentos más determinantes de la temporada, esto debido a la frecuencia con la que están jugando torneo local e internacional. Inga manifestó su sentir ante la continuidad de minutos que viene jugando a nivel de alta competencia.

"Vengo jugando casi todos los partidos, pero me siento bien. También un poco mentalmente desgastado por el tema de la seguidilla y esto que pasó el partido pasado, pero igual estoy bien. Donde me ponga el profe siempre voy a dar todo de mí”, finalizó.

Con gol de Alex Valera, los 'cremas' derrotaron 1-0 a los ecuatorianos en Lima. (Video: ESPN)

Lo que viene para la ‘U’

Los ‘cremas’ han quedado a nada de asegurar su continuidad en torneos internacionales. De momento tienen que esperar al último encuentro frente a River Plate en el Monumental de Argentina para confirmar su permanencia en Libertadores o Sudamericana. Solo una catástrofe los dejaría afuera de todo.

El partido válido por la última fecha de la fase grupos será el martes 27 de mayo a las 19:30 horas, jornada que puede ir a la historia reciente del balompié nacional, pues estarían en octavos de final luego de 15 años.

El recuerdo más próximo de una clasificación fue en el certamen en la edición del 2010 donde en la fase eliminatoria cayeron ante Sao Paulo por medio de la tanda de penales.