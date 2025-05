Jorge Fossati quiere a delantero de la selección peruana en Universitario para el Torneo Clausura: “Le gusta mucho y lo conoce”

La 'U' planea reforzarse para la segunda mitad del año con un '9' que cuenta con el visto bueno del DT uruguayo. (Video: L1 MAX)

Universitario de Deportes ha decaído en su nivel de forma considerable en los últimos tres partidos entre Liga 1 y Copa Libertadores, donde obtuvo un empate y dos derrotas. Pero sobre todo en el torneo de Conmebol, ha evidenciado falta de contundencia en el ataque. En ese sentido, de cara al Torneo Clausura, la directiva de la ‘U’ piensa reforzar esa zona con un jugador que cuenta con el visto bueno del técnico Jorge Fossati.

De acuerdo con la información brindada por el periodista Gustavo Peralta de ‘L1 MAX’, a Diego Churín, que ha sido duramente criticado por su bajo rendimiento, no le han comunicado nada con respecto a una posible salida, aunque es consciente de que su continuidad no está asegurada.

“En este momento, ni del lado de la ‘U’ ni del lado de Churín han hablado para ver una posibilidad de irse. Un contacto cercano a Churín me dijo que no hay absolutamente nada, pero sabe que la situación es compleja“, dijo en primera instancia en el programa ‘Hablemos de MAX’.

Diego Churín no ha podido destacar en Universitario, siendo el refuerzo extranjero para el '9'. - créditos: Universitario

Universitario y el delantero de selección peruana que quiere Jorge Fossati

Ahí fue cuando el también reportero de ‘L1 MAX’ dio la información de que Universitario tiene en mente realizar fichajes para la segunda mitad de la temporada. Por tal motivo, un jugador que está en la mira es Luis Ramos.

“Cuando se abra el libro de pases, la ‘U’ piensa reforzarse, principalmente en el ataque. No digo que ya está, que es un hecho, pero me dijeron que en Universitario gusta mucho, en especial a Fossati que lo conoce bien, Luis Ramos. Me comentaron que si hay un nombre que gusta muchísimo en la ‘U’ por estas últimas horas o días es Luis Ramos“, comentó.

De la misma manera, el comunicador dejó en claro que a Jorge Fossati le gusta el atacante, pero que no ha habido negociaciones de por medio con los altos mandos ‘merengues’. “A Fossati le parece bien, está de acuerdo. No están conversando ni negociando, pero me dijeron que Luis Ramos gusta mucho”, precisó.

Jorge Fossati convocó por primera vez a Luis Ramos a la selección peruana en octubre de 2024. - créditos: FPF

Elogios entre Jorge Fossati y Luis Ramos

Luis Ramos es un delantero cuyo nombre sonó con fuerza en 2024, producto de su gran rendimiento en Cusco FC. Para Jorge Fossati, entonces entrenador de la selección peruana, no pasó desapercibido y lo premió con una convocatoria en octubre. De hecho, lo hizo debutar ante Uruguay en Lima y luego tuvo minutos ante Brasil de visita.

Los malos resultados de la ‘bicolor’ en las Eliminatorias 2026 terminaron echando al ‘Flaco’. No obstante, el nacido en Trujillo mostró su agradecimiento hacia él y lo elogió en diálogo con ‘L1 Radio’.

Y cuando el artillero nacional tuvo la oportunidad de emigrar al extranjero, concretamente a América de Cali, el experimentado estratega no dudó en valorar el nuevo reto de su exdirigido. “No es alguien que le va a temblar las piernas donde sea, se lleva a un gran jugador”, declaró para ‘Zona Libre de Humo’.

El delantero de Cusco FC también se postuló como reemplazo de Paolo Guerrero en la 'bicolor'. (Video: L1 MAX)

El presente de Luis Ramos en América de Cali

La última experiencia de un jugador peruano en América de Cali no había sido positiva. Aldair Rodríguez disputó 23 partidos entre 2020 y 2021, sin poder anotar goles.

Luis Ramos arribó al equipo colombiano a comienzos de 2025 para intentar mejorar esa imagen. Sin embargo, en 18 compromisos disputados, solo ha podido anotar 3 goles entre la liga ‘cafetera’ y la Copa Sudamericana; además, tampoco se pudo asentar en el once titular.

Ante esta situación y considerando que la selección peruana no tiene muchos elementos con continuidad, un cambio de aires podría venirle bien al ‘Tanque’. O en caso contrario, pensaría en una alternativa en el exterior para mejorar su presente.