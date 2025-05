Alan Diez explotó por derrota de Sporting Cristal e hizo cruda reflexión: “No sé si Paulo Autuori todavía cree en la remontada”

El periodista deportivo cuestionó al cuadro 'celeste' tras perder de local ante Cerro Porteño y dejó un comentario sobre el DT brasileño. (Video: Vamos al VAR / RPP)

Sporting Cristal no pudo hacer respetar la casa y terminó perdiendo contra Cerro Porteño en un duelo válido por la jornada 5 del grupo G de la Copa Libertadores 2025. Fue un 1-0 en contra con el gol de Juan Manuel Iturbe que hizo que los dueños de casa vean complicadas, casi imposibles, sus chances de clasificar a los octavos de final. En ese sentido, Alan Diez explotó por el resultado negativo y desconfía si es que Paulo Autuori cree en la mejora del equipo.

"Sin saber la alineación, yo decía que era difícil; sabiendo decía que no hay por dónde Cristal le haga daño a Cerro Porteño", fueron sus primeras palabras en el programa ‘Vamos al VAR’ de RPP.

De la misma manera, se mostró desconcertado por la decisión de colocar a Martín Távara en la defensa en los minutos finales, cuando los ‘celestes’ se iban por el empate. “Cuando Cerro Porteño se quedó con 10, Cristal intentó algo. Me parece que hay un error de Autuori, cuando alejó mucho a Távara de la zona de rebote y lo puso de defensa central. En 90 minutos de fútbol, Cerro fue mejor que Cristal y lo ganó”, precisó.

Martín Távara no tuvo un buen rendimiento e intentó lanzando balones largos en los minutos finales del partido. - créditos: Sporting Cristal

Alan Diez fue más allá y no descartó que Paulo Autuori tenga una impresión diferente de Sporting Cristal a cuando llegó hace casi un mes, y que puede que ya no crea en que el equipo tiene margen de crecimiento. “Autuori no sé si después de todas estas fechas que ya dirigió del campeonato y la Libertadores, todavía cree en la remontada. Cristal no tiene equipo”, comentó.

Una forma de complementare su pensamiento, el periodista deportivo puso de ejemplo cómo se reforzaron Alianza Lima y Universitario de Deportes para competir a nivel nacional e internacional. “Alianza tiene a Garcés y a Zambrano, dos defensas centrales de la selección peruana de fútbol. La ‘U’ tiene a Riveros, a Di Benedetto y a Corzo que ya se conocen. Cristal no se ha reforzado”, señaló.

Sporting Cristal pagó medio millón de dólares a Racing Club por Catriel Cabellos, que no ha podido mostrar su mejor rendimiento. - créditos: Sporting Cristal

En eso, se dio un momento en que el comunicador no entendió cómo el arquero, Diego Enríquez, sea la gran figura de Sporting Cristal, teniendo en cuenta que a lo largo de la historia del club los más destacados han sido jugadores de ataque.

“El mejor jugador de Cristal es el arquero. Nunca el mejor jugador fue el arquero, nunca. El mejor era el ’9′, el ’8′, Flavio Maestri, Luis Bonnet, Jorge Soto, Carlos Lobatón. ¡Dame a esos! Delanteros, jugadores para arriba", sostuvo.

Diego Enríquez ha sido el jugador que ha salvado a Sporting Cristal en los partidos esta temporada. - créditos: Sporting Cristal

De esta manera, Sporting Cristal tiene complicado poder avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores. En este caso, tendría que ganarle a Palmeiras en Brasil y esperar que Bolívar supere a Cerro Porteño en Bolivia. Una tarea titánica para los ‘cerveceros’, que también tiene chances de clasificar a la Copa Sudamericana.

¿Qué dijo Paulo Autuori sobre su continuidad en Sporting Cristal?

Luego de la contienda en el Estadio Nacional, Paulo Autuori atendió a los medios de prensa y fue consultado sobre su futuro, que se ha voceado en torno a una exclusiva condición para seguir si es que no llegaban refuerzos a mitad de año. El entrenador de 68 años expuso su malestar y tuvo una firme opinión.

“Perdón, no voy a responder tonterías. Yo soy un hombre que tengo palabra, yo no necesito hablar de eso. Solamente echo una mirada hacia atrás y quedo sin comentarios sobre esas cosas. Hoy en día la gente habla lo quiere, lo que uno ve por redes sociales son un montón de tonterías como esto. Me rehúso en hablar de este tema. Vamos a hablar de fútbol, del juego, necesitamos eso”, expresó con contundencia.