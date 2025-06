Chabelita Sánchez conmovida por nostálgico recuerdo tras triunfo de Alianza Lima vs Regatas Lima: “Mi abuelita está conmigo”

Alianza Lima venció 3-0 a Regatas Lima por el duelo de ida de la final de la Liga Peruana de Vóley 2025

Alianza Lima venció a 3-0 a Regatas Lima el pasado domingo 11 de mayo en un duelo válido por el partido de ida de la final de la Liga Peruana de Vóley 2025. El choque se disputó en el Polideportivo de Villa El Salvador.

El club ‘blanquiazul’ dio un paso adelante en su intención de coronarse bicampeón del voleibol peruano tras superar a la ‘celestes’ en el primer choque de la serie con parciales 25-23. 25-20 y 25-18. El elenco de La Victoria tuvo oposición en el primer set, pero las chorrillanas decayeron su juego sobre el final del episodio inicial y remontó para encaminarse a la victoria. En los siguientes juegos, logró imponerse y dominar las acciones de juego en el que el rival no puso en riesgo el resultado.

El triunfo de Alianza Lima

Una de los artífices de la victoria fue Ysabella Sánchez, quien fue elegida la mejor jugadora del partido, y analizó lo que fue el duelo de las ‘íntimas‘. “Sí, la verdad que muy contentas con el resultado, sabíamos que iba a ser un partido muy duro. Salimos con todo igual que ellas, supimos manejarlo en los momentos más importantes creo yo y pues muy contenta”.

El cuadro 'blanquiazul' se impuso 25-18 y ganó el encuentro a las de Chorrillos. (Video: Latina)

La popular ‘Chabelita’ disputa su cuarta final de la Liga Peruana de Vóley ante Regatas Lima y fue consultado sobre si tiene la sensación de revancha ante las chorrillanas, sin embargo, lo descartó.

“La verdad que no siento como una revancha, creo que ya es momento de demostrar cuánto he avanzado personalmente con mi juego, y el equipo de Regatas es muy renovado que han llegado a una final y lo están dando todo”, aseguró la deportista en declaraciones a Movistar Deportes.

Asimismo, Sánchez consideró que buscarán cerrar la serie y ganar el título en el segundo partido y evitar un choque adicional en caso pierdan ante Regatas en la revancha. “Sí, la verdad que vamos a estudiar nuestros errores, sus virtudes, y nada, a descansar y pensar en el otro partido”.

El recuerdo de ‘Chabelita’ Sánchez

La voleibolista de 25 años se refirió al nombre de “Celia” que se colocó en la muñeca de la mano derecha para disputar la final ante Regatas. Con emoción, recordó a su abuela y rescató su influencia sentimental por el éxito deportivo en su carrera.

“La verdad que siempre mi abuelita está conmigo, siento que es muy importante en todos los logros que estoy que estoy consiguiendo. Y no lo pude hacer cuando ella estuvo aquí, bueno, presente. Y ahora siento que ella me acompaña para todos lados y no me deja”, aseguró y luego le dedicó el triunfo a su madre, Liz, y a la familia Águila Torres.

La capitana de Alianza Lima

Otra voleibolista que se pronunció tras la final fue la líbero, Esmeralda Sánchez, quien destacó el rendimiento de sus compañeras y el funcionamiento del equipo.

“Estamos muy felices pues el resultado fue muy contundente. Venimos a hacer nuestro trabajo, respetando a los rivales. Jugamos muy bien ante un gran rival como Regatas Lima. Este triunfo se lo dedicamos a todas las mamás aliancistas que se dieron cita en el coliseo y las que nos ven en casa”, aseguró.

¿Cómo se define al campeón de la Liga Peruana de Vóley 2025?

El formato de definición de la final se mantiene respecto a las etapas de eliminación directa. El mejor equipo de tres partidos será el ganador del título. Es decir, el club que gane dos partidos se coronará campeón. En caso, en el partido de vuelta queden empatados 1-1 en victorias se forzará un extra game definitivo para conocer a la nueva monarca del voleibol peruano.

Alianza Lima y Regatas Lima volverá a jugar el próximo domingo 18 de mayo en el Polideportivo de Villa El Salvador por el duelo de vuelta de la final de la Liga Peruana de Vóley. Ese mismo día, Universitario se enfrenta a San Martín por la definición del tercer puesto. Las ‘pumas’ llegan con ventaja 1-0 tras el choque de ida.