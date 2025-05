DT Regatas Lima mandó dura indirecta a Universitario tras confirmar baja por lesión previo a la final con Alianza Lima: “Respeto a las jugadoras”

Regatas Lima quedó listo para enfrentar a Alianza Lima en la esperada final de ida de la Liga Peruana de Vóley 2025. Las chorrillanas arrancarán el último tramo rumbo al título nacional tras vencer a Universitario de Deportes en ‘extra game’ por las semifinales.

Las ‘celestes’ se impusieron por 3-0 con parciales de 25-21, 29-27 y 25-14 en el tercer partido que determinó su pase a la definición del torneo nacional. Las voleibolistas celebraron a todo pulmón su victoria, pero no todo fue alegría.

Alexandra Llaro sufrió una dura lesión en el tobillo y no pudo continuar el cotejo encendiendo las alarmas de cara al choque con las ‘blanquiazules’ este domingo 11 de mayo a las 17:00 horas en el Polideportivo de Villa El Salvador.

Horacio Bastit confirmó lo que todos temían, la atacante presenta una sensible dolencia que requiere más tiempo de recuperación y no podrá estar ante las ‘íntimas’. Una dura baja que tendrá que asumir el cuadro de Chorrillos.

“No va a poder jugar la final. Le van a hacer una resonancia y se va a determinar bien cómo es la lesión, pero ella no llega. La plantilla es esta”, apuntó el DT en conversación con Movistar Deportes.

La 'regatina' se dobló el tobillo y salió entre lágrimas del estadio. (Video: Latina)

¿Indirecta a Universitario de Deportes?

Tras la confirmación de la ausecia de Alexandra Llaro en la final, Horacio Bastit fue determinante en mencionar que Regatas Lima no se reforzará con otra jugadora y mostró su desacuerdo con la Federación Peruana de Voleibol (FPV) que permite fichar sin plazos establecidos.

El argentino dejó en claro que su equipo sí respeta a las voleibolistas y por ello, no traerá a otra deportista. Eso se tomó como una indirecta a Universitario de Deportes ya que sumaron a la colombiana Laura Grajales para las semifinales tras la sensible lesión de Elis Bento.

“En reiteradas ocasiones todos me preguntaron qué íbamos a hacer. Nosotros sufrimos una lesión grave de una jugadora antes de que comience la temporada y no la reemplazamos. También sufrimos una lesión de una extranjera y no la reemplazamos. Ahora tuvimos otro inconveniente y no la vamos a reemplazar porque no estamos de acuerdo con el sistema o con las bases del torneo. Yo discrepo porque considero que tienen que haber fechas establecidas para realizar los cambios y vamos a afrontar la final con las jugadoras que entrenamos toda la temporada, por respeto a las jugadoras que entrenaron toda la temporada”, apuntó el estratega de las chorrillanas.

Horacio Bastit valoró el triunfo de Regatas ante Alianza Lima. Crédito: FPV

“Alianza Lima tuvo tiempo para estudiarnos”

Horacio Bastit analizó el crucial duelo que tendrá con Alianza Lima en la primera final y reconoció el tremendo nivel que alcanzaron las ‘blanquiazules’. También puntualizó una ventaja que tienen las ‘íntimas’ sobre Regatas Lima de cara a la definición.

“Son distintos equipos; Alianza Lima es un equipo que tiene mucho poderío en la red. Nos vamos a encontrar con un equipo muy fuerte en ataque, con lo cual vamos a tener que jugar muy bien en determinadas acciones para tratar de visualizar sus debilidades. Tiene un gran entrenador que acaba de llegar, pero tiene experiencia en este tipo de eventos; será un rival difícil. Ellos han tenido tiempo de estudiarnos; nosotros no hemos tenido ese tiempo. Será una final linda; esperemos estar a la altura de las circunstancias”, finalizó.