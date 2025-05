Diego Penny cuestionó reacción de Sebastián Britos en gol de Independiente del Valle vs Universitario: “Era un tiro sencillo”

Diego Penny cuestionó reacción de Sebastián Britos en gol de Independiente del Valle. Mano a mano

Universitario de Deportes igualó a uno con Independiente del Valle (IDV) el pasado jueves 8 de mayo por la fecha 4 de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El cuadro que dirige Jorge Fossati dejó pasar una oportunidad de oro para encaminar su clasificación a la siguiente ronda.

En la primera mitad, fueron los ‘cremas’ quienes tomaron las riendas del encuentro e inquietaron peligrosamente al arquero del ‘matagigantes‘, Guido Villar. En el mejor momento del cuadro local, IDV encontró la apertura del marcador con un remate de Thiago Santamaria. Sebastián Britos, golero de la ‘U’, dejó un rebote corto y Claudio Spinelli capitalizó el rechazo del uruguayo para poner arriba a su equipo parcialmente en el luminoso del Estadio Monumental.

Claudio Spinelli puso el 1-0 tras rebote de Sebastián Britos. (Video: ESPN)

Universitario pagó caro el tanto en contra, pese a que pocos minutos más tarde el conjunto estudiantil encontró el empate en los pies de José Carabalí.

El exarquero de Sporting Cristal y la selección peruana, Diego Penny, ahora comentarista deportivo, explicó por qué fue un error de Sebastián Britos en el gol de la escuadra ecuatoriana.

“Yo lo que quiero decir con Britos es que le pasó lo que pasa a los arqueros: vienes bien, porque había recuperado su nivel en los últimos partidos, había tenido un buen partido en Guayaquil y de local, y lamentablemente en la jugada de ayer yo siento que era un tiro sencillo de controlar. Y más para el arquero que es él, que es un arquero con nivel. Es un arquero grande, de 37 años. Es un arquero que sabe”, comentó Penny en ‘Mano a Mano’.

Más adelante, señaló la nula reacción de Williams Riveros para estar atento al rebote. “Hay un error de Riveros, quien se queda parado esperando que él la agarre porque sabe que tiene un arquero seguro en esos remates. Esos remates normalmente los amortiza. Por esa seguridad que él tiene, en ningún momento piensa en rechazar”, apuntó.

Con el empate conseguido por la ‘U’, los dirigidos por Jorge Fossati se ubican en la última posición de su grupo con 4 unidades. La próxima fecha tendrán otro duelo directo con Barcelona de Guayaquil. En ese sentido, Penny lamentó el tanto en contra del combinado peruano.

“Él tenía en todo momento la convicción de amortizar la pelota. Solo que cuando quiere amortizarla, no da un bote antes. No busquemos excusas de que la pelota vino con efecto. Fue un tiro sencillo. Le choca en el brazo y le rebota. Es un gol que le cuesta a la ‘U’ porque Independiente del Valle no había hecho absolutamente nada para ganar el partido”, concluyó.

El polémico tanto anulado a Universitario

Universitario de Deportes pudo quedarse con tres puntos valiosos en el encuentro copero ante Independiente del Valle. A los 90+3′, el ingresado Gabriel Costa ejecutó un córner desde el costado derecho. La pelota fue rechazada por el arquero Villar, y el rebote le quedó a José Carabalí, quien cabeceó e introdujo el cuero al arco rival.

El exseleccionado ecuatoriano estuvo a punto de consagrar su gran noche con el gol de la victoria si no fuera porque el juez de línea indicó que el centro de Costa salió del campo de juego.

Universitario empató 1-1 con Independiente del Valle por la fecha 4 del Grupo B de la Copa Libertadores 2025

El brasileño Paulo Zanovelli, juez del compromiso, ratificó la decisión de su asistente. El Sistema de Video Arbitraje (VAR) no llamó al colegiado y el encuentro terminó igualado a uno. La polémica se instaló apenas unos minutos más tarde por la viralización de un video donde el balón no sale en ningún momento del campo. Jean Ferrari, administrador de Universitario, se pronunció sobre esta acción a través de su cuenta de X (antes Twitter).

“Seguimos en la pelea y el grupo se apretó, el balón nunca sale y nos anulan mal el gol del triunfo, seguiremos peleando porque nuestra garra está siempre presente”, publicó en primera instancia el mandamás de la institución.

Luego, citó un tweet con el video en cuestión y anunció que presentarán un reclamo ante la Conmebol. “Es escandaloso, el balón nunca sale, anularon muy mal un gol legítimo, pareciera que jugamos con otro reglamento, el reclamo ya está en proceso. Conmebol, háganse cargo de sus errores”, compartió Ferrari Chiabra.

Matías di Benedetto, defensor del club, también se refirió a la jugada descrita previamente: “No entiendo cómo decidieron tan rápido que la pelota salió si la miramos todos, y Conmebol debe tener varias cámaras para ver esa jugada y nos vamos muy tristes porque nos sentimos perjudicados porque era un gol legítimo. No podemos creer que ni siquiera se revise. El árbitro o juez de línea se pueden equivocar, son humanos, pero no entiendo que el VAR no lo revise porque nos perjudica”.