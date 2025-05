Raúl Ruidíaz enciende la previa entre Atlético Grau vs Alianza Lima: “Me encantaría anotar más de un gol”

Raúl Ruidíaz habla sobre el próximo partido del Atlético Grau ante Alianza Lima. L1Max

Atlético Grau tiene la complicada misión de volver a sumar de a tres en el torneo local ante Alianza Lima. El ‘Patrimonio de Piura’ no conoce de victorias hace cinco encuentros —cuatro igualdades y una caída— en el plano doméstico. Este sábado 10 de mayo a las 15:30 horas, se medirá ante Alianza Lima. El encuentro pondrá frente a frente a Raúl Ruidíaz, jugador identificado con Universitario de Deportes, y los ‘blanquiazules‘.

El ariete nacional de 34 años se refirió sobre la posibilidad de mover las redes del arco ‘victoriano’ en el primer escenario deportivo del país. “Yo me veo simplemente anotando. Si fuera más de un gol, me encantaría. Uno como delantero siempre se imagina. Yo me levanto y me mentalizo en que tengo que anotar para que suceda”, declaró el exdelantero del extinto Monarcas Morelia mexicano a L1 Max.

Ambas escuadras pisarán el gramado del ‘Coloso de José Díaz’ con la consigna de llevarse los tres puntos. Tanto Atlético Grau como Alianza Lima están urgidos de una victoria. Un triunfo del cuadro del norte del país le echaría una mano a Universitario de Deportes. El equipo de Fossati lidera el torneo.

Raúl Ruidíaz tiene entre ceja y ceja marcarle su cuarto tanto a Alianza Lima en su carrera para devolver a la victoria a Atlético Grau. Crédito: X Atlético Grau/El Bocón

“A mí no me importa nada de eso, yo solo quiero ganar porque necesitamos ganar”, aclaró ‘La Pulga’ acerca de una posible intención para secundar al conjunto ‘crema’. “Si los resultados le favorecen a los otros equipos, bien. Pero nosotros necesitamos ganar y sumar de a tres”, complementó.

Los dirigidos por Ángel Miguel Comizzo no han logrado resultados positivos desde la llegada de Ruidíaz, quien hizo un mea culpa por no estar en su máximo nivel.

“Yo necesito conectarme un poquito más. No me siento al 100. No me vino bien descansar tanto tiempo. Necesitamos conectar un poquito más en la parte ofensiva, ahí es donde tenemos que mejorar un poquito. Espero que esta semana suceda eso”, añadió.

Raúl Ruidíaz anotó 2 goles en el empate 3-3 de Atlético Grau ante Sport Boys en Sullana. - créditos: Atlético Grau

“La ‘U’ tiene buenos delanteros”

Luego de meses de idas y venidas, los caminos de Raúl Ruidíaz y Universitario de Deportes no se volvieron a encontrar. El futbolista nacido en el distrito limeño de Villa María del Triunfo, dos veces campeón con la camiseta ‘merengue’, reconoció que el cuadro estudiantil necesita de delanteros de “jerarquía” y destacó a Diego Churín y Álex Valera.

“Creo que la ‘U’ necesita alguien de jerarquía en la ofensiva. En realidad tiene muy buenos delanteros. A veces sucede esto. Churín se me hace muy buen delantero, y venía de Cerro Porteño, pero a veces las cosas no van porque vienes a Universitario y te encuentras con mucha presión. Los hinchas presionan mucho porque es el equipo más grande”, explicó Ruidíaz.

“Hay buenos delanteros, simplemente no han tenido esa suerte, creo, para poder resaltar en el equipo. Tienen a Valera, también. Pueden cambiar muchas cosas en los últimos dos partidos de Libertadores”, concluyó el jugador ofensivo de Atlético Grau, autor de dos tantos desde su vuelta al torneo local.

Alex Valera respondió a las críticas en Universitario y se pronunció por el duro momento de Diego Churín.

Goles de Ruidíaz a Alianza Lima

El primer grito de gol de Ruidíaz ante los ‘íntimos’ llegó en la jornada 8 del Torneo Apertura 2014. El delantero recibió un pase largo y le ganó en velocidad a Koichi Aparicio para batir a Manuel Heredia. Fue victoria por la mínima del equipo que dirigía ‘Chemo’ del Solar en el Estadio Nacional.

El segundo tanto de ‘La Pulga’ a Alianza Lima data de un partido amistoso que disputaron ‘cremas’ y ‘blanquiazules’ en diciembre del 2015 en el Estadio Aliardo Soria Pérez de Pucallpa. Ruidíaz marcó el tanto de la victoria a los 20 minutos tras un error del portero Leao Butrón.

Por la fecha 10 del Torneo Apertura 2016, el ex Universidad de Chile volvió a darle la victoria a su equipo en condición de visitante. Cuando el encuentro marchaba igualado a uno, se suspendió por la explosión de una bombarda. Al otro día se reanudó a puertas cerradas y Ruidíaz marcó el tanto del triunfo en los minutos finales.