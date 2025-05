Kiara Montes insinuó que Universitario es superior a Alianza Lima previo a la final de la Liga Peruana de Vóley 2025: “Podemos ganar”

Regatas Lima se convirtió en la segunda finalista tras ganarle de manera contundente a Universitario de Deportes en el ‘extra game’ de las semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2025.

Las chorrillanas se impusieron por 3-0 con parciales de 25-21, 29-27 y 25-14 y lograron clasificar a la definición por el título nacional, donde se enfrentarán a Alianza Lima en un choque que promete sacar chispas.

Kiara Montes fue una de las emocionadas en celebrar la clasificación de las ‘celestes’, no pudo evitar las lágrimas de alegría y destacó el gran trabajo de sus compañeras. Y lanzó mensaje a todos críticos que no confiaron durante el campeonato.

“Son lágrimas de alegría porque para nosotros también fue un reto, porque es un Regatas nuevo, joven; no tenemos jugadoras grandes con experiencia. Son lágrimas de orgullo porque es trabajo nuestro, no es de nadie más, es absolutamente nuestro. Nos criticaron antes de que empiece el campeonato, nadie tenia fe que podíamos jugar una final y hasta el semifinales la gente no se lo esperaba. Estamos aquí paradas dando pelea partido tras partido”, declaró voleibolista de 24 años en zona mixta.

Las de Chorrillos vencieron 3-0 en sets a las 'pumas' en el 'extra game'. (Video: Latina)

¿Universitario es mejor que Alianza Lima?

Kiara Montes se refirió a la emocionante final que tendrá Regatas Lima con Alianza Lima este domingo 11 de mayo a las 17:00 horas en el Polideportivo de Villa El Salvador. La voleibolista no se guardó nada y dejó entrever que si le ganaron a Universitario de Deportes que fue el mejor equipo de la competición, podrían superar a las ‘blanquiazules’.

“De hecho será un partido bastante duro, pero lo hablábamos hace un rato: si hemos ganado la semifinal ante un equipo como Universitario, que se mantuvo en los primeros puestos durante todo el campeonato, si podemos ganar una final”, disparó la capitana de las chorrillanas.

Además, Kiara aseguró que está acostumbrada a jugar con la hinchada en contra y dejó en claro que no se sentirá intimidada con los fanáticos de las ‘íntimas’ en las tribunas.

“Es algo de lo que venimos acostumbradas a jugar; todas somos jugadoras nacionales y en los últimos años hemos venido jugando contra la barra de Alianza. En mi caso, yo he jugado tres finales seguidas contra Alianza y sé lo que es jugar con un estadio en contra. También estoy agradecida con la gente que poco a poco se suma a alentarnos y esta victoria es para ellos que nos acompañan en las buenas y en las malas”, añadió.

Kiara Montes motivando a sus compañeras en las semifinales de la Liga Peruana de Vóley. - Crédito: FPV

¿Alexandra Llaro llegará a la final con Alianza Lima?

La voleibolista de Regatas Lima sufrió una dura lesión en pleno encuentro con Universitario de Deportes en el ‘extra game’. En una jugada, Alexandra Llaro pisó mal y se dobló el tobillo quedando tendida en la cancha por el intenso dolor. No pudo pararse y tuvo que ser cargada hacia la banca del club chorrillano para ser atendida por el cuerpo médico.

Kiara Montes cruza los dedos y espera que la dolencia de su compañera no sea de consideración. “Es una pieza importante para nosotras, al igual que todas; es alguien que ha crecido durante todo el campeonato. No sabemos todavía qué tiene, pero esperamos que se pueda recuperar rápido y nos pueda acompañar en los partidos que faltan”, declaró.