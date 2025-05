Pedro García señaló error en derrota de Alianza Lima y dio curiosa fórmula del éxito con la “energía que habita Matute”

Pedro García se refirió a las posibilidades de clasificar de Alianza Lima en la Copa Libertadores 2025

El periodista deportivo, Pedro García, analizó derrota 2-0 de Alianza Lima ante Sao Paulo por la fecha 4 del Grupo D de la Copa Libertadores 2025. Además, analizó las chances de clasificación de los ‘blanquiazules’ a los octavos de final del torneo de Conmebol.

El comunicador se mostró optimista con la posibilidad de que los dirigidos por el técnico Néstor Gorosito encaminen su clasificación con una próxima victoria ante Talleres de Córdoba en calidad de visitante.

“Cuando veo que se sustenta en una realidad futbolística, cuando no hay realidad futbolística, un pasado reciente bueno, ni miro números, me resisto. Por ejemplo, con la selección peruana hace meses que no veo la tabla porque no se sustenta en una realidad futbolística. Cuando hay un pasado reciente bueno, miro hago las combinaciones de resultados”, aseguró García Corcuera en el programa ‘Vamos al VAR’ de Rpp.

Alianza Lima y la energía de Matute

Luego, el comunicador reflexionó sobre la situación que atravesó el equipo y la directiva tras las polémicas del partido por la Liga 1 ante Cienciano en la que se criticó la actuación del árbitro Bruno Pérez, pero también se incitó a la violencia lo que generó la reacción del presidente de la Conar, Winston Reátegui y fue una controversita de magnitud previo al duelo copero. Por ello, consideró de una manera peculiar cuál es la fórmula para el éxito en Argentina.

“Yo creo que para Córdoba hay que marcar una diferencia también que va de la mano con lo futbolístico. Yo creo que el 150% de la energía que habita Matute debe estar direccionada en jugar la Copa el día tal contra Talleres de Córdoba. Y yo dudo que el 150% de la energía que habita Matute haya estado direccionada para este partido porque hubo otras cositas que distrajeron de repente. Yo creo que, si metes toda la energía, toda la voluntad, cada músculo, cada mente cada energía puesta en función de disputar la copa, les puede ir mejor, porque tengo la sensación de que algunas cositas distrajeron. Si eso lo cambias puedes cambiar la realidad. Porque se habla, se conversa, se desgasta”, advirtió.

Adicionalmente, ponderó las buenas actuaciones del ‘Pipo‘ Gorosito en la Libertadores y, a la vez, que señaló que fue superado por Sao Paulo, indicó que en los duelos que consiguió superar al rival, lo hizo con contundencia.

“Es otra característica, buenísima para Morumbi, pero de repente no tan buena para este partido en donde Alianza en teoría debía tener más la pelota. Es verdad, todo suma, pero no sean tan eh escépticos. Jugó mal Alianza, pero lo de Talleres fue ahorita. ¿Cuándo fue el partido de Talleres? Hace dos semanas jugó muy bien. Entonces, yo me baso en eso, en el pasado reciente. Más reciente es lo de Cienciano. Pero lo otro no fue lejano. Y realmente jugaron bien ese día hasta el momento de la fatalidad de Erick Noriega”, destacó García.

Grupo de Alianza Lima

Alianza Lima ya disputó sus tres partidos de local en la fase de grupos de la Conmebol Libertadores. Le restan dos partidos como visitante ante Talleres de Córdoba y Libertad de Paraguay. La tabla de posiciones de la serie está apretada, pero podrían definirse las opciones de los íntimos tras el resultado entre los equipos mencionados que se enfrentan por la cuarta jornada.

El elenco de La Victoria tiene la opción de clasificar a octavos en caso logre quedar entre los dos primeros lugares de la clasificación y una chance adicional si queda tercero será acceder a los play off de la Copa Sudamericana.