Guillermo Viscarra y su mensaje tras la derrota de Alianza Lima por la Copa Libertadores: “Podemos ir a Córdoba y Paraguay a ganar”

Guillermo Viscarra, experimentado portero de la selección de Bolivia, declaró tras la derrota de Alianza Lima por 2-0 en la cuarta jornada del Grupo D de la Copa Libertadores. Dentro del mea culpa que hizo afirmó que pueden ir a cualquier lado y sacar los 3 puntos.

“Estamos muy ilusionados, sabemos que podemos ganarle a cualquiera, que podemos ir a Córdoba y Paraguay a ganar”, expresó el portero boliviano.

Los dirigidos por Néstor Gorosito iniciaron bien el encuentro mostrando dinamismo y adueñándose del partido. Sin embargo, el que se adelantó en el marcador fue Sao Paulo.

“En el primer tiempo demostramos un buen juego, pero el primer gol de ellos es una jugada aislada que cambia todo el partido", dijo el ‘Billy’.

A su vez, manifestó que con el dominio inicial debieron ser más precisos en los últimos metros y convertir, para así controlar el partido para los ‘íntimos’.

“Convertir en los primeros 30 minutos que era nuestro momento en el partido, estábamos jugando muy bien. Si hacíamos un gol ahí se manejaba el partido de otra forma”.

Seguidamente, fue consultado por la tarjeta roja para Renzo Garcés a los 69 minutos del partido e hizo una reflexión por la cantidad de expulsados que tiene el cuadro de La Victoria.

“No he visto la repetición de la roja de Garcés, me quedan mis dudas porque no fue agresiva. Es algo que tenemos que mejorar, no nos puede pasar esto de tener un expulsado en cada partido”, sostuvo.

El Grupo D es uno de los más peleados en cuanto a puntos y ello hace más emocionante el desenlace que tendrá en las últimas 2 fechas, ante ello el portero de Alianza Lima afirmó: “Los 2 partidos que quedan van a se reñidos hasta el final, los 4 equipos nos vamos a jugar cosas importantes para los próximos partidos y eso es lo lindo de la Copa Libertadores, que te mantiene vivo hasta el último”, sentenció.

Guillermo Viscarra en el año

Guillermo Viscarra es el dueño absoluto del arco en Alianza Lima. - Crédito: AFP

Culminó la temporada 2024 y Alianza Lima fue en la búsqueda de un arquero experimentado para solventar la carencia de variantes que tenía en el arco ‘blanquiazul’. Ante ello, Guillermo Viscarra llegó a carpeta y terminó siendo el elegido por Franco Navarro, director deportivo del equipo victoriano.

Fue oficializado y en la pretemporada rápidamente se ganó la titularidad en el 11 de Néstor Gorosito. Actualmente es uno de los jugadores que más minutos a jugado en la temporada para el cuadro de La Victoria.

En total ha disputados 10 partidos por Copa Libertadores, sumando fases previas y la fase de grupos, obteniendo el 100% de minutos jugados en el certamen continental. Por otro lado, en la Liga 1 sí ha rotado con Ángelo Campos. El boliviano ha disputado 5 encuentros de la presente campaña por el Torneo Apertura sumando un total del 50 % de participación y entregó el arco en 0 en 2 ocasiones.

Calendario de Alianza Lima

Alianza Lima afronta calendario apretado

El club victoriano afronta una de las seguidillas más apretadas del año. El sábado 10 de mayo enfrentará a Atlético Grau en el Estadio Nacional a las 15:30 horas por la jornada 12 del Torneo Apertura.

Posteriormente viajará a Argentina para afrontar la quinta fecha de la Copa Libertadores ante Talleres de Córdoba, en un duelo que puede definir su continuidad en torneos internacionales. El partido está programado para el jueves 15 de mayo a las 17:00 horas.

Seguidamente el lunes 19 de mayo disputará la fecha 13 ante Alianza Universidad de Huánuco en condición de local en el estadio Alejandro Villanueva, el encuentro está programado para las 20:00 horas. En 9 días Alianza Lima jugará 3 partidos que serán vitales para las aspiraciones que tiene en cada competencia.