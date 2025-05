Agustín Marchesín sorprendió con insólita versión sobre el cambio de arqueros ante Alianza Lima: mencionó a personaje clave de Boca Juniors

Agustín Marchesín se bajó de la definición por penales entre Boca Juniors y Alianza Lima por la Copa Libertadores. - Crédito: AFP

La herida ocasionada aquella noche del Bombonerazo aún sigue abierta en Boca Juniors. Por más que en La Ribera ya han dado vuelta a la página de ese episodio funesto protagonizado frente a Alianza Lima, en el marco de la Fase 2 de la Copa Libertadores, aún quedan varios estragos, pero sobre todo situaciones por entender.

Indudablemente, uno de ellos tiene que ver con la salida inesperada de Agustín Marchesín, a muy poco de la conclusión de la revancha. De un momento a otro, el portero principal salió del campo de La Bombonera, ante la sorpresa del entrenador Fernando Gago, para darle su lugar al joven Leandro Brey.

El sorpresivo movimiento no dio resultados. Brey, especialista en conjurar penales, jamás pudo detener los tiros de los aliancistas y Marchesín acabó siendo un meme para sus contrarios por su decisión desatinada, aunque el propio Agustín ha hablado —por primera vez— de esa situación asegurando que lo acontecido no pasó por él.

“Yo tengo muy claro lo que pasó. Y no puedo salir a hablar y desmentir, porque es perder el tiempo y por ahí herir susceptibilidades en cosas que no son ciertas. El arquero siempre sueña con llegar a una instancia como esa, ya saben de lo que estoy hablando”, mencionó en comunicación con radio Continental.

El detrás de escena del cambio de Brey por Marchesín en Boca

Incómodo por recordar aquel contexto, que finalmente quedará en la historia de Boca Juniors como la mancha negra y avergonzante más reciente, Marchesín ratificó que es un despropósito dejar caer una teoría de cobardía frente a Alianza Lima, rival al que se midió también en Matute, aunque no al 100%.

“Es una tontería que no quería estar en la definición. Yo jugué en Perú, vomité toda la mañana, estuve con vómitos, en la entrada en calor vomité. Y si uno no quiere estar se borra ahí, no en los penales que es lo que todo arquero quiere, que es la gloria máxima”, añadió.

“Gago lo hizo”

A pesar de que las cámaras de transmisión enfocaron al experimentado guardameta realizando algunas señas para retirarse del escenario, en medio del asombro del cuerpo técnico de Fernando Gago, el personaje en cuestión ha desvelado que su salida obedeció a una determinación expresa del antiguo conductor ‘xeneize‘.

“Si hay penales también decidirá el DT qué es lo mejor para el equipo, como Fernando (Gago) lo hizo. Es un DT extraordinario, una persona que siempre admiré”, detalló Marchesín desatando una nueva controversia en Boca Predio.

“Y él decidió y uno lo tiene que respetar. Leandro es muy bueno en ese sentido y venía de atajar cuatro penales contra Gimnasia. El técnico decidió que lo mejor para el equipo era eso y uno lo respeta porque uno también quiere lo mejor y hacer lo que sea para lograr la clasificación", sentenció Agustín.

El cuadro peruano eliminó al conjunto 'xeneize' y clasificó a fase 3 del certamen Conmebol. (Video: ESPN)

De ese tema, antes de ser cesado de sus funciones, habló Gago sin medias tintas: “Leandro Brey venía de atajar cuatro penales en la Copa Argentina. Lo hablé con Agustín, se habló muy rápido en las pulsaciones del partido, y después tomo la decisión yo”.

"Lo teníamos en la cabeza, pero no lo habíamos hablado la posibilidad de ir a los penales. Cuando pasó, yo tomo la decisión y fue muy claro", confesó. En tanto cerró elogiando la postura de Marchesín: Tuvo el valor de decir ‘no tengo problema’ y yo asumo totalmente la responsabilidad”, amplió.

El 25 de febrero de 2025, Alianza Lima protagonizó una histórica hazaña en La Bombonera al eliminar a Boca Juniors de la Copa Libertadores. Tras empatar en el score global en tiempo reglamentario, el equipo de Gorosito ganó 5-4 en la tanda de penales. Guillermo Viscarra atajó el penal decisivo para asegurar la clasificación a la Fase 3 del torneo.