Álex Valera resalta la importancia del Universitario vs Cusco FC: “Es el partido más importante del año”

Alex Valera adelanta que será un partido clave el de Universitario ante Cusco FC. X.com / JaxLatinMedia

Universitario de Deportes partió a Cusco para disputar la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025. El elenco ‘merengue’ viajó a la ‘Ciudad Imperial’ con la consigna de sumar de a tres y continuar en lo más alto de la tabla. Cusco FC buscará cortar el invicto de la ‘U’ y tendrá la tarea de hacer valer su localía.

En el aeropuerto limeño, Álex Valera fue abordado por la prensa. El delantero se refirió al crucial compromiso ante el ‘aurinegro’ y fue consultado sobre el regreso de Aldo Corzo a la convocatoria.

“Ojalá salga un bonito resultado [ante Cusco]. Creo que va a ser un partido muy bonito. Este es un partido clave. Como dice el ‘profe’, este es el partido más importante del año. Tenemos que jugarlo al 100% porque estamos en la punta”, declaró uno de los goleadores del equipo que dirige Jorge Fossati.

Álex Valera anotó gol en Universitario vs Cusco FC por Liga 1 2023. Crédito: Universitario

El delantero nacional valoró el regreso de Aldo Corzo para disputar el encuentro liguero ante Cusco FC. El defensor de Universitario había estado ausente en el duelo ante UTC por una distensión muscular en el abductor del muslo izquierdo.

“Es importante para el grupo. Es un referente que siempre está con nosotros”, declaró Valera, quien entre risas reconoció que el puesto está “peleado” por el buen momento de César Inga. “Qué bien que todos estén al cien porque el campeonato es largo y vamos a necesitar de todos”, agregó.

El ex Deportivo Llacuabamba también lamentó la salida de Manuel Barreto, quien dejó su cargo de director deportivo en la institución y había dirigido en las victorias ante Binacional y Barcelona, este último por Copa Libertadores. “Lo vamos a extrañar bastante”, sentenció el futbolista de 28 años.

Manuel Barreto se despidió de los jugadores de Universitario de Deportes.

Día, hora y canal TV del Cusco FC vs Universitario de Deportes

El compromiso entre Cusco FC y Universitario de Deportes por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025 se llevará a cabo a las 18:30 horas en Perú, misma franja horaria de Colombia y Ecuador. En tanto, en Venezuela, Chile, Bolivia y Estados Unidos (Miami) comenzará a las 19:30 horas.

En Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil se podrá sintonizar a las 20:30 horas, mientras que en México la pelota rodará a partir de las 17:30 horas. En España está programado a la 01:30 horas (la madrugada del domingo 4 de mayo).

Este encuentro se disputará el sábado 3 de mayo en el estadio Garcilaso de la Vega de Cusco y será transmitido por L1 MAX, perteneciente a la Federación Peruana de Fútbol y a través de las señales de DirecTV, Claro TV, Win y MiFibra. La plataforma de streaming, Liga1 Play, también cuenta con los derechos para transmitir el compromiso. El costo es de S/. 22.99 soles por mes.

¿Jugará Marco Saravia?

Miguel Rondelli, entrenador de Cusco FC, encendió la polémica luego de asegurar que alinearía a Marco Saravia, jugador a préstamo en el cuadro cusqueño que pertenece a las filas de Universitario. El director técnico ‘gaucho’ aseveró que el defensor nacional está en condiciones de disputar el encuentro y negó que haya una cláusula que lo impida.

“Salvo que los reglamentos de la liga peruana digan eso, yo leí el reglamento y no dice nada de eso, no dice en ningún artículo que los jugadores que están cedidos no pueden jugar por el club que los cedió. Me informé por el gremio de jugadores y me dicen lo mismo, no hay ninguna ley que prohíba que los jugadores jueguen”, declaró el DT argentino para L1 Radio.

Desde Universitario indicaron que “si Cusco FC decide poner a Marco Saravia, es incumplimiento y resolvemos el acuerdo, meten en un problema al jugador”, expresó el periodista Gustavo Peralta en L1 Radio.

Por lo pronto, Cusco FC ha anunciado los jugadores convocados para el encuentro y el nombre de Marco Saravia aparece en la lista.

Cusco FC anunció los jugadores convocados de cara al encuentro ante Universitario de Deportes. Marco Saravia aparece en la lista. Crédito: Cusco FC