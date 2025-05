Pedro García advirtió que requisitos debe tener el reemplazante de Manuel Barreto en Universitario: “No basta la camiseta”

El periodista deportivo, Pedro García, se refirió a las cualidades del reemplazante de Manuel Barreto en la gerencia deportiva de Universitario

Una de las situaciones que llamó la atención en la presente semana fue la oficialización de la salida de Manuel Barreto del cargo de director deportivo de Universitario de Deportes tras la obtención del bicampeonato y en pleno desarrollo del Torneo Apertura de la Liga 1 2025.

En ese contexto, el periodista deportivo, Pedro García, se refirió a las cualidades y características que debería de tener el nuevo encargado el área que dejó vacante Barreto. Advirtió que el hinchaje ya no es suficiente para asumir el rol de manera profesional.

“Se pone por delante la capacidad porque el más hincha no hará una buena gestión si no está preparado. El más identificado no va a ser una buena gestión si no está preparado. En otro tiempo la identificación y solamente la identificación te daba un lugar en la mesa de los que deciden, pero yo creo que hoy día se ha profesionalizado tanto que está buenísimo estar identificado con el equipo, pero siempre con una preparación académica profesional para ejercer una dirección deportiva. Ya no es un tiempo el que basta solamente con la camiseta, la tribuna”, aseguró García en el programa ‘Vamos al VAR’ de Rpp.

El comunicador agregó que la capacidad es un punto clave a tener en cuenta, pero sobre todo la relación con el administrador, Jean Ferrari, con quien el trabajo está relacionado de manera directa.

“Obviamente también importa que esa persona identificada tenga buena sinergia con Ferrari porque Barreto y Ferrari hacían match, pero no puedes traer a uno que, con Ferrari, para decirlo en fácil, no se lleve. Hay un mix ahí, camiseta sí, pero preparación también y que hagan match. Por eso la definición de quién tiene que venir no es tan fácil. Además, Barreto venía de Cristal. Se impuso su capacidad sobre el pasado reciente. Yo me basaría en qué tal se llevan con Ferrari. Una cosa fundamental, y no es porque yo dude, es parte del trabajo tener esa sinergia positiva con Ferrari, en el caso de Barreto, lógicamente tienes que llevarte muy bien y tener una sinergia muy importante. Eso es fundamental” . afirmó.

El mensaje de despedida de Universitario a Manuel Barreto.

Reemplazante de Manuel Barreto

Universitario de Deportes deberá de designar al nuevo director deportivo en los próximos días, mientras de forma interina Antonio García Pye asumirá funciones en el cargo. En ese sentido, se mencionaron dos nombres como posibles alternativas: Álvaro Barco y Juan Carlos Oblitas.

Sobre Barco, que fue gerente deportivo de la Universidad San Martín, se destacó su buena gestión en cuanto a los fichajes del equipo ‘santo‘. “Más allá del tema de la camiseta porque de última, Barco vendría de la San Martín. Por su puesto que tiene un pasar por la ‘U’ interesante y en el ejercicio en su momento de su gerencia deportiva tuvo resultados. Un punto fundamental es como puede trabajar en pared con Ferrari. Si está con Ferrari ya está identificado y te vas a identificar con el equipo. Barreto venía de Cristal y se adaptó perfecto. El trabajo se impuso al pasado reciente. Creo que tener ese engranaje con Ferrari es fundamental para todo”.

El cuadro 'crema' aplastó 6-0 a los cajamarquinos en el Estadio Monumental. (Video: GOLPERU)

Despedida de Manuel Barreto

El pasado miércoles 30 de abril, el club Universitario anunció la salida de Barreto a través de sus redes sociales. En el mensaje se despidieron con gratitud por la exitosa gestión que realizó en el club.

“Agradecemos a Manuel Barreto Sayán por su histórica labor como director deportivo de nuestro club, en la cual conseguimos los títulos nacionales de 2023 y 2024, así como el Torneo de Reservas 2024. ¡La U siempre será tu casa!”, publicó Universitario.