Voleibolista de Regatas analizó triunfo contundente ante Universitario y sorprendió con declaración: “Hemos tenido mejores partidos”

La armadora mexicana compartió su opinión sobre la victoria por 3-0 de las 'regatinas' frente a la 'U' en el primer cruce de semifinales. (Video: La Cátedra Deportes)

Regatas Lima sueña con recuperar su dominio en la Liga Peruana de Vóley y esta temporada ha dado un paso importante persiguiendo ese objetivo. El conjunto chorrillano se encuentra disputando las semifinales contra nada menos que Universitario de Deportes, uno de los máximos candidatos al título, y ya logró ganar el primer cruce de la serie, tomando una ventaja importante. Sin embargo, no hay nada asegurado. Paola Rivera, armadora del equipo, analizó el resultado positivo en ese encuentro.

Aunque no partía como favorito en la llave, el elenco dirigido por Horacio Bastit le dio un duro golpe a la ‘U’ y la meta de alcanzar la final de la competencia ahora está bastante cerca. En el primer enfrentamiento, las ‘regatinas’ demostraron un gran nivel para pasar por encima de su rival en sets corridos (27-25, 25-20, 25-12). De igual forma, aún no han nada dicho con este triunfo.

“Más que feliz, muy emocionada por el siguiente juego, ya pensando en el siguiente, se nos dio este resultado, pero igual no nos confiamos. La calma que me ha dado la experiencia me ayuda a jugar más concentrada. Yo creo que trabajamos bien, sabíamos que iba a ser un rival muy fuerte y por eso no dejamos de apretar hasta el final y se nos dio desde el primer set”, comentó Rivera en declaraciones para ‘La Cátedra Deportes’.

Aunque Regatas se llevó una victoria sólida en el cruce inicial de las ‘semis’, la armadora mexicana sorprendió al reconocer que, en su opinión, el equipo ha tenido mejores presentaciones en el torneo: “Hemos tenido mejores partidos, pero creo que así es esto. En la Liga ya ahorita es un poco más de presión la fase en la que estamos, seguimos esforzándonos”, indicó.

Paola Rivera analizó triunfo contundente ante Universitario y sorprendió con declaración. Crédito: Regatas

Paola Rivera se sumó como refuerzo del conjunto chorrillano esta temporada. Proveniente desde su país natal, México, la colocadora de 25 años arribó a tierras peruanas con muchas expectativas y ha tenido un óptimo desempeño en el armado, siendo figura en varias ocasiones. Su anhelo es llegar a la final con las ‘regatinas’ y luchar por el título, pero aún falta disputarse el choque de vuelta con Universitario para definir la clasificación.

La revancha por llegar a la final

El partido de vuelta por las semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2024/25 se jugará este domingo 4 de mayo, a partir de las 17:00 horas, de acuerdo a la programación oficial. Regatas necesita ganar, por cualquier marcador, para poder asegurar su boleto a la final de la competencia. Por su parte, Universitario busca emparejar la serie para forzar un ‘extra game’.

Con la mirada puesta en la revancha de este fin de semana, Paola Rivera destacó la fortaleza de las ‘pumas’, pero reiteró la importancia de seguir mentalizadas en lo que su equipo sabe hacer. “La ‘U’ tiene un gran equipo, un gran plantel y, pues, ellos sabrán sus estrategias para contrarrestar nuestras fortalezas, pero nosotras tenemos que trabajar en lo que sabemos hacer. No hay que dar balones por perdidos y seguir unidas siempre y con una fortaleza que no nos pueda romper”, expresó.

Con la ventaja de 1-0 en la serie, Paola Rivera y Regatas buscarán consolidar su superioridad y avanzar a la final del torneo en el próximo encuentro. De conseguir la hazaña, el contendiente en la disputa por el título será el ganador de la llave entre Alianza Lima y la Universidad San Martín, en la que las ‘blanquiazules’ han partido con ventaja.