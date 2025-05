Partidos de hoy, miércoles 30 de abril de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Partidos de hoy, miércoles 30 de abril: programación, canales TV y resultados en vivo.

Hoy, miércoles 30 de abril, acabará un mes con mucho fútbol. A lo ancho y largo del planeta, se disputarán muchos partidos, como por ejemplo, la segunda semifinal de la Champions League. También, los dos mejores jugadores del último tiempo competirán en Estados Unidos y Arabia Saudita.

Luego de que Arsenal y PSG midieran fuerzas en Inglaterra, compromiso en el que los parísinos se quedaron con la victoria por la mínima gracias al gol de Ousmane Dembelé, Barcelona recibirá a Inter de Milán en el estadio Olímpico de Montjuic, que tendrá un marco espectacular.

Los ‘azulgranas’ parten como favoritos, no solo porque serán locales, sino por su presente, debido a que superaron a Real Madrid y conquistaron la Copa del Rey el último fin de semana. A ello hay que sumarle que su rival de turno perdió la Copa Italia ante su clásico rival, AC Milan, y llega muy debilitado desde lo anímico.

Barcelona llega al partido contra Inter de Milán como campeón de la Copa del Rey 2025.

Los dos futbolistas que marcaron una época -coincidentemente- afrontarán partidos importantes para sus respectivos equipos. Lionel Messi, con Inter Miami, buscará remontar la llave ante Vancouver Whitecaps tras perder 2-0 en la ida. De lograrlo, se meterá a la final de la Liga de Campeones de la Concacaf.

Cristiano Ronaldo, por su parte, jugará con Al Nassr la semifinal de la Liga de Campeones de Asia. Su club se medirá ante Kawasaki Frontale de Japón por el pase a la final del certamen más importante del continente en mención. Si clasifica, se enfrentará a Al-Ahli Saudi por el título.

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo jugarán en Estados Unidos y Arabia Saudita por el pase a la final.

Como si fuera poco, un futbolista de la selección peruana tendrá acción en Sudamérica. El delantero Luis Ramos podría sumar minutos en el duelo entre América de Cali y Águilas Doradas por la fecha 4 del Torneo Apertura de la Primera División de Colombia.

El exCusco FC lleva tres goles desde que se convirtió en un ‘diablo rojo’, pero solo marcó en una oportunidad en el campeonato ‘cafetero’ ante Deportivo Pereira. Después, solo celebró en la Copa Sudamericana, ante Corinthians y Racing de Uruguay.

El delantero peruano abrió el marcador con potente remate cruzado. (Video: ESPN)

Partidos de la Champions League

- Barcelona 3-3 Inter de Milán (Finalizado)

Partidos de la Concachampions

- Inter Miami vs Vancouver Whitecaps (19:00 horas / Estadio Chase / Disney Plus)

Partidos de la Superliga Argentina

- Atlético Tucumán vs Independiente (19:00 horas / estadio Monumental José Fierro / TyC Sports)

Partidos de Liga de Campeones de la AFC

- Al Nassr 2-3 Kawasaki Frontale (Finalizado)

Partidos del fútbol colombiano

- Águilas Doradas vs América de Cali (18:00 horas / estadio Alberto Grisales / Win+)

- Llaneros vs Independiente Santa Fe (20:10 horas / estadio Belo Horizonte / RCN)

Partidos del Sudamericano Sub 17 Femenino

- Venezuela Sub 17 2-2 Chile Sub 17 (Finalizado)

- Colombia Sub 17 vs Argentina Sub 17 (19:00 horas / estadio Palogrande / DIRECTV)

Partidos del fútbol de Guatemala

- Guastatoya vs Antigua GFC (17:00 horas / estadio David Cordón Hichos / Claro Sports)

- Malacateco vs Cobán Imperial (21:00 horas / estadio Municipal Santa Lucía / Claro Sports)