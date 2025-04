Figura de Olimpia cuestionó a Fabián Bustos por su nuevo sistema: “No sabíamos qué hacer con la pelota”

Iván Leguizamón se refirió el último empate del 'decano' por la liga paraguaya y criticó el modelo de juego del extécnico de Universitario. (Video: Tigo Sports)

Fabián Bustos es un personaje que entró en la historia de Universitario de Deportes al ser el técnico que consiguió el bicampeonato nacional en 2024, año del centenario institucional. Sin embargo, dejó la ‘U’ en la quincena de abril por el reto de comandar a Olimpia de Paraguay, y por otros motivos. Sin embargo, en el ‘decano’ no le está yendo muy bien. Eso se explica en las declaraciones de Iván Leguizamón, figura del equipo, que cuestionó el sistema del DT argentino tras el empate 1-1 de visita con Trinidense.

"La verdad, muy triste por el empate, nos servía la victoria. Nos pusimos en ventaja rápido y teníamos que mantener eso, pero nos empataron a los cinco minutos", fueron las primeras palabras del autor del tanto del ‘rey de copas’.

De la misma manera, el delantero ‘guaraní’ admitió que deben crecer en varios aspectos como equipo, haciendo hincapié en que en algunos pasajes no supieron manejar el balón.

“Tenemos que mejorar muchas cosas, tuvimos muchos errores. Si bien era un sistema nuevo, hubo momentos en donde no sabíamos qué hacer con la pelota, nos costó. Triste, porque nos merecíamos la victoria para seguir arriba. Hay que seguir trabajando y mejorar muchas cosas”, acotó.

Goles y resumen del empate del equipo de Fabián Bustos con el 'decano'. (Video: Tigo Sports)

Figura de Olimpia y su crítica a Fabián Bustos

Ahí fue cuando Iván Leguizamón (4 goles y 3 asistencias en 15 partidos esta temporada) cuestionó el modelo de juego que pretende implantar el entrenador Fabián Bustos en Olimpia.

“Era un sistema nuevo, nos costó adaptarnos. Hubo momentos donde nos salió muy bien, y en otros nos costó. Es un sistema nuevo y hay que agarrarle la mano”, sostuvo.

De hecho, esa igualdad del elenco ‘franjeado’ lo dejó en el cuarto lugar del Torneo Apertura con 26 puntos, a nueve del líder Libertad.

Con la excepción del triunfo por 3-1 sobre Sportivo Luqueño en su debut con Olimpia, Bustos obtuvo dos paridades seguidades: 0-0 con Peñarol de Uruguay en la Copa Libertadores y el 1-1 con Trinidense.

Fabián Bustos tiene bastante trabajo para llevar a Olimpia a la senda del triunfo. - créditos: Olimpia

Fabián Bustos sobre su salida de Universitario

La salida de Fabián Bustos de Universitario se dio en un momento inesperado, en pleno desarrollo de la Liga 1 y Copa Libertadores.

Sin embargo, el estratega de 56 años adujo que se trataba por un tema deportivo y plan de vida, pero también las precariedades del fútbol peruano.

“Fueron motivos deportivos completamente, sin que nadie se moleste. Sí hay cosas que están mal en el fútbol peruano, que no se valoran ni se respetan. Hay muchas cosas infundadas. El fútbol peruano retrocede y no avanza, eso también tiene que ver un poco (...). Pero no solo retrocede el fútbol peruano, sino todos como sociedad. Muchos periodistas son objetivos, pero otros no lo son y hay otros que están disfrazados", expresó en conferencia de prensa.

La decisión de dejar la ‘U’ para firmar por Olimpia de Paraguay era irreversible, ya que su idea era dirigir en varios países.

“Fue difícil tomar la decisión con mi cuerpo técnico. Las palabras de Jean Ferrari fueron muy buenas al igual que las de Manuel Barreto. No había forma de convencer porque ya hice un reto deportivo que tengo planificado para mi vida. Me gusta una carrera yendo a varios países y conseguir objetivos, y en ese camino estoy. Me voy a un equipo muy grande como la ‘U’, con más historia también porque ha sido campeón de la Libertadores y del mundo”, agregó.

El técnico argentino contó por qué dejó la 'U' para fichar por Olimpia de Paraguay, y lanzó dura crítica al fútbol peruano. (Video: Entre Bolas)

El millonario sueldo de Fabián Bustos en Olimpia

Hay otro factor que tambén fue determinante para este cambio del menor de los hermanos Bustos. Se trata del millonario sueldo que iba a percibir en el ‘decano’, hasta tres veces más que lo que ganaba en Universitario.