César Inga se marca un propósito especial en su trayectoria: “Llegar a la selección peruana es uno de mis sueños”

Inga empieza a coger vuelo con los 'cremas'.

César Inga vive sus mejores días como jugador de Universitario de Deportes. En el momento menos esperado, aprovechó su oportunidad para asentarse entre los titulares y no salir más de cualquier planificación. Con Jorge Fossati, ahora, es probable que cambie esa dinámica, aunque no es algo que lo perturbe porque sabe plenamente de qué está hecho y cómo puede presentar una presunta nueva candidatura para postularse como inamovible en Ate.

Gracias a la confianza de Manuel Barreto, el hombre detrás de su fichaje procedente de la Asociación Deportiva Tarma, el respaldo del antiguo entrenador Fabián Bustos y el cariño de la fanaticada de la ‘U’, el nacido en Chimbote ha podido salir adelante en medio de un inicio difícil. Y ahora apunta por un desafío mayúsculo llamado selección peruana.

César Inga empieza a hacerse de un hueco en Universitario. - Crédito: Difusión

“Todo jugador que inicia en esta carrera con llegar a la selección, vestir los colores de su país. Solo espero seguir por este camino y llegar a la selección porque es uno de mis sueños”, mencionó Inga, joven prospecto del fútbol peruano que ha caído de pie en Universitario luego de realizar rendimientos sostenidos en ADT, tras un largo periodo en la Copa Perú.

No debe extrañarse que el anhelo de César pueda cristalizarse en un mediano plazo. Al menos su nombre, que ya ha cogido un vuelo importante en los últimos años, ha sido mapeado en la era de Fossati pensando como un futurible: “Lo teníamos en el radar de la selección. No estaba en Universitario. Le veíamos muchas cualidades, pero sinceramente lo proyectamos como un posible jugador de selección como lateral, que es donde yo lo había visto jugar. Después en Universitario sí lo he visto jugar como stopper. Tuvo una gran actuación”.

Inga se lució con un recital defensivo ante Barcelona SC, en Guayaquil, por la CONMEBOL Libertadores 2025. | VIDEO: Pizarra Crema

Rostro de la humildad

La suplencia comprensible y los escasos minutos en el arranque del Torneo Apertura incluso pudieron sobrepasar a Inga, pero con mucha humildad y sacrificio fue trabajando a destajo en cada entrenamiento hasta que el destino jugó a su favor para entrar en un partido y no soltar más el titularato.

“Sabíamos que uno venía a ganarse el puesto y considero que con perseverancia y humildad llegó mi oportunidad, y ahora estoy dando todo de mí”, sostuvo César en una comparecencia con los medios. “Acá la competencia es sana, muy buena, porque el compañero te exige a estar en un mejor nivel, eso es lo bueno de este grupo que es muy sano”, añadió.

César Inga vive los mejores días de su vida como futbolista de Universitario de Deportes. - Crédito: @marruffoto

Ni siquiera la llegada de Jorge Fossati a la parcela técnica ha cambiado su mirada ni mucho menos su denuedo en el campo: “El profesor me recibió de la mejor manera, incluso en son de broma me dijo ‘estaban en el minuto 90 y querías atacando, te quería matar’. Sin duda todo bien con el ‘profe’, los comentarios son todos muy buenos sobre él, es una muy buena persona por encima de ser un gran entrenador”.

De 22 años, César Inga se ha consolidado como titular en Universitario de Deportes durante la temporada 2025. Tras su fichaje proveniente de ADT de Tarma, ha destacado por su polifuncionalidad, desempeñándose como stopper, lateral derecho e izquierdo.