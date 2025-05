Pedro García criticó que Lima sea sede de la final de la Copa Libertadores 2025: “Cómo se va a jugar en una ciudad donde reina el sicariato”

El periodista deportivo agurmentó que la capital peruana no es segura para albergar un evento deportivo de ese tamaño. (RPP)

Lima fue elegida como sede de la final de la Copa Libertadores 2025. Así lo dieron a conocer la presidenta del Perú, Dina Boluarte, y el mandamás de la Conmebol, Alejandro Domínguez, durante el mediodía del lunes 28 de abril en Palacio de Gobierno.

Esta designación ha traído todo tipo de reacciones. Desde positivas, debido a que habrá muchas ganancias por el turismo -tal cual sucedió en el 2019 donde se totalizó alrededor de 62 millones dólares- hasta negativas por la polémica gestión del presidente de la FPF, Agustín Lozano.

El periodista deportivo Pedro García se sumó a las críticas contra la elección de la capital peruana para recibir la final de la presente edición del torneo continental. El comentarista argumentó que Lima atraviesa un estado de emergencia por la inseguridad y constantes asesinatos perpretados en el último tiempo.

“Esto es paradójico, qué gran paradoja que la final del torneo continental de clubes más antiguo del mundo se jugué en Lima que está en estado de emergencia. Voy más allá del fútbol, estamos en estado de emergencia, no recuerdo un peor momento de seguridad de Lima, cuando había el terrorismo, fue terrible obviamente, había otro tipo de inseguridad, habían coche bombas, era otra cosa”, comenzó en ‘Vamos al Var’.

Pedro García criticó con dureza la designación de Lima como sede de la final de la Copa Libertadores 2025.

García continuó en su programa de Youtube detallando lo que los limeños viven día a día, con las múltiples muertes a plena luz del día, por el cobro de cupos, asaltos y sicariato. Estos factores lo llevaron a cuestionar la decisión de Conmebol.

“La inseguridad de hoy es alucinante, cada día ‘murió un chofer, lo balearon en el paradero tal’, de taxi, de bus, cada día, cómo se va a jugar una final de Copa Libertadores en una ciudad en la que te matan por nada, por ajuste de cuentas, lo acribillaron en la calle, ya no es que fue en la oscuridad de la noche, acá el sicariato es de día, con sol, eso es una paradoja tremenda que se juegue la final en una ciudad donde reina el ajuste de cuentas, la inseguridad, los robos y el sicariato”, agregó.

El exintegrante de Movistar Deportes cerró su opinión sobre el hecho que se juegue la final de la Copa Libertadores en Lima, afirmando que “es una paradoja tremenda, no me alegra que la final sea acá, porque muestra una cara bonita, cuando no somos nada bonitos”.

A falta de un escenario neutral decidido, la capital del Perú albergará de nuevo el evento más importante del torneo de clubes de la CONMEBOL. | VIDEO: TV Perú

Alan Diez apuntó contra Agustín Lozano y la FPF

Su compañero Alan Diez, por su parte, arremetió contra la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y Agustín Lozano, debido a que considera que la elección de Lima como sede de la final de la Copa Libertadores tapará la mala gestión del presidente y las irregularidades que hay en la Primera División.

“Para mí es más basurita debajo de la alfombra, a mí me gusta que Lima sea sede de la final de la Copa Libertadores porque habrá gente que se moverá económicamente. Pero, lo que me revienta el hígado, es que venga este señor de la Federación, que está matando el fútbol, y esté en el estadio poniendo medallas como el fútbol peruano sea una maravilla, un campeonato impar, la Liga 1 con clubes que no cobra hace meses, un desastre, a mí particularmente no me alegra”, apuntó.

Alan Diez apuntó contra Agustín Lozano tras designación de Lima como sede de la final de la Copa Libertadores 2025.

Michael Succar también cuestionó la designación de Lima en medio de mala gestión de la FPF

Para el también expanelista de Movistar Deportes, la presencia de Alejandro Domínguez al lado de Agustín Lozano es “respaldar una gestión inaceptable” que, viene siendo muy cuestionada desde hace años, y poco o nada se ha hecho para cambiarlo.

“Esto distrae, maquilla, confunde. Los resultados en la Copa Libertadores también”, agregó Michael Succar en su programa de YouTube, en relación a la buena campaña que vienen haciendo los clubes peruanos en los torneos internacionales.

¿Qué estadio peruano albergará la final de la Copa Libertadores 2025?

Lima fue anunciada como sede de la final de la Copa Libertadores 2025 y rápidamente se comenzó a hablar de que el estadio Monumental de Ate iba a albergar este partido, tal y como sucedió en el 2019 cuando Flamengo venció a River Plate.

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, declaró que no es cierto y dejó abierta la posibilidad de que otros complejos deportivos del Perú alojen este decisivo encuentro. Lo cierto es que el recinto de Universitario es uno de los favoritos y será cuestión de tiempo para lo oficialicen.

Lima será sede de la final de la Copa Libertadores 2025.

Fecha de la final de la Copa Libertadores 2025

La Copa Libertadores marcha en la cuarta fecha de la fase de grupos, pero ya hay fecha confirmada para la tan esperada final. De acuerdo a la información de la Conmebol, esta se llevará a cabo el sábado 29 de noviembre en Lima. Falta confirmar el horario y estadio.