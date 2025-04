Julieta Lazcano señaló la clave para que Alianza Lima clasifique a la final de la Liga Peruana de Vóley 2025: “Jugamos con la hinchada”

Las voleibolistas y técnico 'blanquiazul' declararon luego de ganar la primera semifinal de la Liga Peruana de Vóley 2025. (Sportivo)

Alianza Lima dio un paso importante hacia la obtención del bicampeonato el último domingo 27 de abril. Las ‘blanquiazules’ superaron 3-1 a la Universidad San Martín en el Polideportivo de Villa El Salvador en el duelo correspondiente a la semifinal ida de la Liga Peruana de Vóley 2025.

La central Julieta Lazcano fue uno de los pilares del triunfo ‘íntimo’ ante la escuadra de Santa Anita, aportando desde el bloque y el ataque por el medio, y superando a unas voleibolistas de gran nivel como Flavia Montes. La argentina habló post partido y analizó este buen resultado.

“Creo que fue clave la cabeza, seguimos apretando, no nos tiramos para atrás, seguimos apretando, confiando en nuestro juego, nuestro sistema, ajustamos algunas cosas obvio, y nos supimos adaptar rápido”, comenzó señalando para los medios de comunicación.

Lazcano detalló cómo gestaron este juego, pese a no saber con exactitud si ‘Tomezinha’ iba a reaparecer. “Nervios no, ansiedad de querer jugarlo un poco, desde la semana pasada, entrenamos muy bien, pudimos prepararlo bien, no sabíamos si iba a arrancar (Fernanda) Tomé, tuvimos que prepararlo con varias opciones, y bueno dentro de todo creo que salió bien”.

Finalmente, la ‘Princesita’ -como la conocen- señaló la clave para superar a la Universidad San Martín en la segunda semifinal y meterse a la final de la Liga Peruana de Vóley el próximo sábado. Todo radica en el servicio, el cual complicó mucho a las ‘santas’ en este primer cotejo.

“Creo que es súper importante que mantengamos nuestro saque, en el momento que nuestro saque funcionó, pudimos apretar mucho a ellas, ellas tienen dos centrales que son súper buenas, todas las jugadoras son buenas, pero si ellas juegan con el pase en la mano, por ahí es difícil, así que nada seguir manteniendo eso para la próxima”, expresó.

"A mí me encanta que se llene de gente, esperemos que los próximos partidos, siga viniendo todo el mundo, que sigan alentando todo el partido, nosotros jugamos con la hinchada, eso está bárbaro“, complementó sobre la relevancia del aliento de los fanáticos de Alianza Lima.

Julieta Lazcano apuntó la clave para que Alianza Lima clasifique a la final de la Liga Peruana de Vóley 2025.

DT de Alianza Lima destacó triunfo ante San Martín

En ese mismo sentido, Facundo Morando, técnico de Alianza Lima, también manifestó los aciertos de sus dirigidas para quedarse con el triunfo en este primer cruce con la Universidad San Martín en el Polideportivo de Villa El Salvador.

“Mantener la intensidad en todo el partido, creo que es una de las cosas que tenemos enfocarnos, mantener ese orden y paciencia que nos dio resultado, no perder nuestra identidad, que nosotros proponemos, pase lo que pase, el resultado, tenemos que mantener lo que proponemos”, apuntó.

Morando, además, dejó en claro que todavía no han asegurado su boleto a la final. “La calma que mantuvo, son rivales duros, para mí es una semifinal que está recontra abierta todavía y lo único que tenemos que mantener es la calma y la mente en el trabajo, que esto recién empieza”, apuntó.

Facundo Morando destacó triunfo de Alianza Lima sobre San Martín por semifinal ida de la Liga Peruana de Vóley 2025.

Día, hora y canal TV de la semifinal vuelta Alianza vs San Martín

El finalista de esta llave se podría definir este sábado 3 de mayo a las 19:00 horas (horario peruano) cuando Alianza Lima y San Martín vuelvan a chocar fuerzas en el Polideportivo de Villa El Salvador. Las ‘blanquiazules’ parten con ventaja, pero nada está dicho. Si las ‘santas’ ganan, forzarán un extra game.

Esta segunda semifinal será transmitida por dos canales de televisión. Uno de señal abierta como Latina TV (canal 2) y otro de cabel como Movistar Deportes (canal 3 o 703 HD de Movistar TV).

También pasará vía streaming mediante los canales de Youtube de Latina y Movistar, y la aplicación llamada Movistar Play. Por último, Infobae Perú hará el punto a punto con todos las incidencias y detalles en esta nota. No te lo puedes perder.