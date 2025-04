Se reveló que César Inga estuvo en el radar de la selección peruana cuando Jorge Fossati era el DT: “Le veíamos muchas cualidades”

Jorge Fossati reveló que César Inga estuvo en el radar de la selección peruana - Crédito: Clubes.

Universitario extendió su idilio con la victoria en el Estadio Monumental. El ‘Coloso de Ate’ fue lugar de la contundente goleada del cuadro ‘merengue’ frente a un débil UTC. El encuentro marcó el regreso de Jorge Fossati a la zona técnica del local luego de su paso por la selección peruana.

Con el buzo de ’la bicolor‘, el estratega ‘charrúa’ no llegó a plasmar su idea de juego y cortó vínculos con más penas que gloria. En su regreso al club que devolvió a lo más alto del fútbol peruano en 2023, ha encontrado futbolistas a los que no dirigió. Sin embargo, aseveró que había seguido los rastros de algunos durante su estadía en ‘el equipo de todos‘.

“Conocí al plantel del 2023 profundamente, pero a todos los otros que no estaban, locales y extranjeros, por supuesto que no son desconocidos para nosotros como futbolistas”, precisó Fossati. El oriental de 72 años fue consultado puntualmente por César Inga, polifuncional futbolista en la defensa que arribó a Campo Mar esta temporada.

“A César [Inga] lo teníamos en el radar de la selección. No estaba en Universitario. Le veíamos muchas cualidades, pero sinceramente lo proyectamos como un posible jugador de selección como lateral, que es donde yo lo había visto jugar”, reconoció el exseleccionador uruguayo.

César Inga cumple el sueño más grande de su carrera. - Crédito: Universitario

Inga puede desempeñarse como lateral izquierdo, posición natural en la que destacó en ADT. No obstante, puede ser carrilero por ese costado o fungir de defensor central en línea de 3 en los dos lados por su capacidad para manejar ambos perfiles. “Después en Universitario sí lo he visto jugar como stopper. Tuvo una gran actuación, como todos. A mí me gustó el equipo de los 10-25 minutos para adelante”, agregó Fossati.

El polifuncional César Inga

César Inga llegó a Universitario para ser una opción en el carril izquierdo del equipo, posición que desempeñaba en su anterior equipo, ADT de Tarma. El futbolista chimbotano de 22 años tuvo la valiosa oportunidad de ser titular en el debut del equipo en Copa Libertadores ante River Plate en el Monumental de Lima.

La lesión de Aldo Corzo lo obligó a ocupar el puesto de marcador central por la derecha. Al ser ambidiestro, la posición no le costó. Tuvo actuación consagratoria en Guayaquil ante Barcelona, donde fue vital para que la ‘U’ regrese a Lima con tres puntos en la valija. En ese mismo encuentro, pasó de ser stopper por derecha a carrilero izquierdo.

César Inga (derecha) tuvo un rendimiento más que aceptable en Universitario vs River Plate. En la imagen, intentó controlar a Franco Mastantuono. - créditos: Agencias

Próximo partido de Universitario

Universitario de Deportes buscará seguir en lo más alto del Torneo Apertura de la Liga 1. Por la jornada 11, el equipo que dirige Jorge Fossati visitará a Cusco FC en el Estadio Garcilaso de la Vega. El balón rodará a partir de las 18:30 horas del sábado 3 de mayo.

La transmisión oficial de este encuentro estará a cargo de Liga 1 Max. La señal puede ser sintonizada a través de la suscripción directamente a L1 Max y su aplicativo. Además, Infobae Perú hará la cobertura total con la previa y el minuto a minuto a través de su sitio web. Los goles, incidencias, detalles y más.

Universitario llega a este compromiso como único líder del primer torneo del año. Los ‘cremas’ son los únicos invictos en el campeonato. En su último enfrentamiento, vapulearon a UTC en el Estadio Monumental con un inobjetable 6-0.

El delantero argentino convirtió un tanto de certero remate ante el 'gavilán del norte'. (Video: GOLPERU)

Por otro lado, los dirigidos por Miguel Rondelli tendrán la obligación de sumar de a tres en casa. Como locales, el cuadro ‘dorado’ ha perdido un encuentro, igualado otro y ha vencido en dos oportunidades.