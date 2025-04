Accidentado inicio de la Liga 3: suspensión de partidos por falta de garantías y encuentros ganados por ‘walkover’

El equipo filial de Cienciano ganó por W.O. en Liga 3 por mala organización - Crédito: Cienciano del Cusco.

El estreno de la Liga 3 no fue el esperado. La tercera división del fútbol peruano inició este fin de semana en distintos escenarios del país. Sin embargo, un hecho llamó la atención, pues Cienciano del Cusco comunicó a través de sus redes oficiales que su rival, los Diablos Rojos de Juliaca, no presentó la documentación para disputar el encuentro.

“El partido programado en el estadio Guillermo Briceño de Juliaca por la fecha 1 de la #Liga3 fue suspendido. Obtuvimos la victoria por W.O. con un marcador de 0-3, luego de que Diablos Rojos no presentara los carnets de juego correspondientes”, comunicó Cienciano en sus redes sociales.

Cienciano anunció que ganó su primer encuentro en Liga 3 por walkover.

No fue el único evento que no llegó a concretarse, puesto que el día anterior el encuentro entre Club ECOSEM Pasco y UDA no se logró desarrollar. La organización del torneo no informó el porqué de la suspensión, pero se sospecha que el recinto deportivo, el Estadio Daniel Alcides Carrión de Pasco, no contaba con los permisos para albergar el encuentro.

“La Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol iniciará las diligencias pertinentes a fin de determinar el resultado del encuentro”, anunció la Liga 3 a través de sus redes sociales.

Además, en el encuentro entre Amazon Callao y Universitario de Deportes, programado para las 11 de la mañana de este domingo 27 de abril, no recibió las garantías por parte de las autoridades y se jugó a puertas cerradas. No solo se prohibió el ingreso de asistentes, sino que los medios de comunicación acreditados para cubrir el compromiso tampoco ingresaron.

Periodista denunció que los medios no tenían permitido entrar al encuentro entre Amazon Callao y Universitario por Liga 3.

Universitario debutó con derrota; Alianza Lima goleó

Universitario de Deportes inició con el pie izquierdo su camino en la tercera división del fútbol profesional nacional. El equipo que dirige ‘Coco’ Araujo cayó por la mínima diferencia ante Amazon Callao en el Estadio Campolo Alcalde. El tanto de la victoria ‘chalaca’ lo anotó Joseph Morales, jugador categoría 2006. Los ‘merengues’ sufrieron la expulsión de Díaz y no pudieron rescatar el empate.

Alianza Lima pisó el gramado del Estadio Elías Moreno de Villa El Salvador para su estreno en la Liga 3. El cuadro ‘blanquiazul’, dirigido por Kenji Aparicio, pasó ampliamente por encima a Juventud Santo Domingo y lo apabulló por un contundente 6-0. El ariete Víctor Guzmán se despachó con un hat-trick. Said Peralta, Angelo Gironda y Edú Sánchez también escribieron su nombre en el marcador.

¿Por qué Sporting Cristal no juega la Liga 3?

El Torneo de Reservas 2024 entregó ocho cupos a la tercera división del fútbol peruano. Es decir, los clasificados a los cuartos de final se ganarían su lugar. En esta edición de la competencia de menores, Sporting Cristal, club que suele destacar en las divisiones menores, no clasificó.

El equipo que dirigía Iván Bulos perdió por penales (5-4) ante Sport Boys en el Estadio Campolo Alcalde del Callao.

Precisamente, los ‘cerveceros’ eran los vigentes campeones del torneo. En el 2023, se coronaron de la mano de Jorge ‘Piki’ Cazulo al vencer en la final a Universitario de Deportes.

Iván Bulos es el jefe de la Unidad Técnica de Menores en Sporting Cristal (Instagram)

Enfrentamientos de la fecha 2 de la Liga 3

Grupo A:

Sport Bolognesi vs UCV

Deportivo Lute vs Juventus FC

Santo Domingo vs Juan Aurich

Carlos Stein vs C. Volante

J. Cautivo descansa

Grupo B:

Universitario vs Juventud SD

Sport Boys vs Pacífico

Pariacoto vs Amazon Callao

CNI vs Unión Huaral

Municipal vs Alianza Lima

Grupo C:

UDA vs Ucrania

C. Civil vs ADT

San Cristóbal vs Rauker

Sport Huancayo vs ECOSEM

Mun. Pangoa descansa

Grupo D:

Melgar vs Patriotas

JM Arguedas vs Diablos Rojos

A. Rendimiento vs A. FBC

Cienciano vs Alfa 4

FCR San Antonio descansa