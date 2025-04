DT de Regatas Lima resta importancia al apoyo que recibió Universitario por la Liga Peruana de Vóley: “Acá el público no cuenta”

El entrenador de Regatas Lima asegura que su plantel hace caso omiso a lo que suceda fuera del juego. | VIDEO: La Cátedra Deportes

Regatas Lima se impuso categóricamente 3-0 ante Universitario de Deportes, en el Polideportivo de Villa El Salvador, por la primera semifinal de la Liga Peruana de Vóley 2024/25. Una de las puntuales descollantes fue Kiara Montes, quien por su experiencia y rendimiento se hizo con el reconocimiento MVP de la jornada.

Culminado el duelo, el entrenador Horacio Bastit realizó un balance de la reciente presentación de la escuadra de Chorrillos haciendo hincapié en la conformación del equipo. “Estamos tranquilos, porque sabemos que de los cuatro equipos que estamos jugando somos el más cortito. Los otros clubes tienen más recambio y hoy se vio que Universitario movió mucho el banco”, dijo.

Kiara Montes motivando a sus compañeras en las semifinales de la Liga Peruana de Vóley. - Crédito: FPV

“Bueno, lo seguirán intentando en el próximo partido. Hoy teníamos una jugadora medio tocada, intentamos ubicarla en el comienzo, pero no cumplió con las expectativas. Entonces, siempre tiene que estar otra disponible”, añadió el estratega argentino en declaraciones recogidas por La Cátedra Deportes.

El factor clave para que Regatas Lima se posicionase como favorito en el campo fue la capacidad correctiva frente a los embates nada más al empezar la contienda. Así el equipo mejoró notablemente su rendimiento y servicios, al punto de firmar un score de escándalo en la Liga Peruana de Vóley.

Regatas Lima venció 3-0 a Universitario por el partido de ida de las semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2025.

“Fue duro, ahí cambió el partido porque si ellos nos ganaban el primer set tenían todo favorable. Se nos dio que lo ganamos, el deporte es así. Uno anímicamente puede resurgir”, reconoció Bastit, que ignoró completamente el apoyo incondicional que recibieron las ’pumas‘: “Independientemente de eso, nosotros habíamos hablado en el vestuario que lo importante es reflejar todo lo que hacemos en los entrenamientos dentro de la cancha. Acá el público no cuenta, acá las arengan no cuentan nada”.

En ese mismo orden, Bastit indicó que “el otro rival tiene también sus cosas. Es difícil, la serie está abierta. Un partido no es nada”. “Universitario tiene sus armas y el partido siguiente no sabemos cómo será. Para bien nuestro, seguiremos puliendo ciertas cosas que no hicimos bien. Veremos los videos el lunes y charlaremos con las chicas”.

Regatas Lima, a un paso de la final de la Liga Peruana de Vóley. - Crédito: FPV

Regatas, cerca de la corona

Regatas Lima ha alcanzado las semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2024/25 tras una destacada actuación en los cuartos de final. El equipo chorrillano superó a Deportivo Soan con victorias por 3-1 en ambos partidos, asegurando su lugar entre los cuatro mejores equipos del torneo.

En la primera semifinal, Regatas Lima se enfrentó a Universitario de Deportes, en un duelo celebrado el sábado 26 de abril en el Polideportivo de Villa El Salvador, donde las chorrillanas lograron una victoria contundente por 3-0, con parciales de 27-25, 25-20 y 25-12.

Kiara Montes se destacó como la MVP de la primera semifinal de la Liga Peruana de Vóley. | VIDEO: Latina Deportes

El segundo partido de la semifinal se llevará a cabo el domingo 4 de mayo en el mismo escenario. La victoria en este encuentro podría significar el pase a la final para Regatas Lima.

Los partidos de la Liga Peruana de Vóley 2024/25 son transmitidos en vivo por Latina Televisión (canal 2) y Movistar Deportes (canales 3 y 703 HD), así como en sus respectivas cuentas oficiales de YouTube.