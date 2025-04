Mauro Cantoro señaló que triunfo de Universitario tiene más valor que el de Alianza Lima en la Copa Libertadores: “Talleres fue muy básico”

El exjugador 'crema' opinó sobre los recientes resultados de los equipos peruanos en el certamen Conmebol. (Desmarcados)

El martes 22 de abril fue un día histórico para el fútbol peruano con los triunfos -casi en simultáneo- de Universitario de Deportes y Alianza Lima por la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025. Un hecho que no ocurría desde hace varios años, producto de los constantes fracasos de los clubes nacionales.

La ‘U’ superó 1-0 a Barcelona SC con un golazo de cabeza de Edison Flores en el estadio Monumental Banco Pichincha. Mientras que los ‘blanquiazules’ derrotaron 3-2 a Talleres de Córdoba con un doblete de Paolo Guerrero y un tanto agónico de Hernán Barcos en el Alejandro Villanueva. Estos resultados le permitieron acomodarse y meterse en la pelea de sus respectivos grupos.

En ese contexto, en la última edición del programa de Youtube llamado ‘Desmarcados’, se armó un debate sobre las victorias de los compadres en el certamen Conmebol. El exfutbolista Mauro Cantoro tomó la palabra y señaló que el resultado de los ‘cremas’ ante el cuadro de Guayaquil tiene más valor que el de los ‘íntimos’ sobre los argentinos por el trámite del compromiso.

“Ayer (martes), lejos de la ‘U’ de ajustar, porque jugó un muy buen partido, ¿El que ajustó no fue Alianza Lima? por como terminó el partido, un Talleres, el que ve los programas deportivos argentinos, muy maltratado, muy básico, casi pierde el partido, lo gana sobre la hora”, detalló el exdelantero con exitoso paso por Universitario.

El popular ‘Toro’, además, afirmó que el cuadro encabezado por Néstor Gorosito se ve en la obligación de cosechar más triunfos en la contienda internacional “porque hace años no es campeón del fútbol peruano, es un conjunto, parecería que Alianza es wao...”.

Mauro Cantoro señaló que el triunfo de Universitario ante Barcelona SC tiene más valor que el de Alianza Lima sobre Talleres en la Copa Libertadores 2025.

Cantoro habló sobre los puntos de la ‘U’ y Alianza en Libertadores

En ese mismo sentido, Mauro Cantoro le respondió a un usuario de su programa que había destacado que Alianza Lima tenía más puntos que Universitario en la Copa Libertadores. Algo que es cierto, debido a que los ‘íntimos’ cuentan con 4 unidades en el Grupo D, mientras que los ‘merengues’ solo registran tres en el Grupo B.

En primera instancia, el exfutbolista argentino se avocó a cómo el ‘equipo del pueblo’ clasificó a la fase de grupos, expresando que los ‘victorianos’ tuvieron que afrontar las etapas preliminares por su mala campaña durante el 2024. Después, agregó que la ‘U’ está en otra situación, a pesar de tener menos puntaje.

“Lo de Alianza, nadie discute que está muy bien, que ha formado un gran plantel, eso nadie lo discute, pero no vamos a poner a analizar porque va a tomar tiempo, es un punto, la ‘U’ está en otra situación, esta gente de Alianza que habla así, que no analiza, que no piensa, justamente la ‘U’ tiene tres y Alianza un punto más, en lo cual jugó, nosotros levantamos lo de Alianza, muy valorable, pero viene de atrás, por terminar el año muy mal, por qué juegas la primera fase, porqué fue campeón o le fue muy bien”, acotó.

El cuadro 'blanquiazul' ganó 3-2 en un partidazo agónico. (Video: ESPN)

Se reveló el polémico audio del VAR sobre el gol de Universitario

Horas después de los comentarios de Mauro Cantoro, la Conmebol publicó los audios del VAR sobre el gol de Universitario de Deportes, que tuvo un poco de polémica, debido a que le chocó en la mano a Andy Polo, previo a que Edison Flores cabecee dentro del área de Barcelona SC.

En el video se pudo escuchar que se reconoce que la pelota pega en el brazo del carrilero de la ‘U’, sin embargo, decretaron que no era intencional, por lo que el tanto del equipo peruano en el estadio Monumental Banco Pichincha fue legítimo. De esta manera, se puso fin a la controversia.