Hernán Barcos establece una fecha límite para definir su retiro con Alianza Lima: “Vamos a ver cómo terminamos”

Barcos, con 41 años, lleva la cinta de capitán de Alianza Lima. - Crédito: Difusión

Hernán Barcos vive un momento demasiado singular. El veterano delantero, de 41 años, había adelantado el final de su carrera, en diciembre del año anterior, pero su impecable rendimiento con Alianza Lima en la CONMEBOL Libertadores 2025 —plano donde lleva 5 dianas constituyéndose como el máximo artillero— está obligando a posponer ese final.

No solo la afición aliancista clama por su presencia en un periodo más, su círculo familiar y allegados también le exhortan a que reconsidere esa posición. Lo cierto es que todas esas peticiones están empezando a calar hondo en HB9, quien reconoce que es complicado desmarcarse totalmente de los terrenos, aunque ya tiene una fecha casi fija para dar su última palabra.

Hernán Barcos celebrando su anotación agónica contra Talleres, en Matute. - Crédito: Jair Vásquez

El Pirata ha hablado para Radio Programas del Perú sobre ese tema y ha sido absolutamente contundente: “Es difícil retirarse, difícil pensar en eso. Vamos a esperar a diciembre y ver como terminamos”. En lo personal, Barcos puede presumir que superada la barrera de las cuatro décadas está demostrando un nivel superlativo.

Semanas atrás, el atacante símbolo de Alianza Lima había adelantado, en contacto con Globoesporte, que se le hacía difícil decir adiós y que, en primera instancia, el final de su capítulo como deportista es algo que cobra mucha fuerza, siempre y cuando surja un imprevisto de última hora.

El delantero puso el agónico tanto del triunfo ante los argentinos. (Video: ESPN)

“Todavía no he sentido ganas de renunciar, pero me dije a mí mismo que me preparara mentalmente y no es fácil. Veremos cómo termina el año y luego decidiremos qué es lo mejor para todos”, sostuvo Hernán.

De esta manera, el alargue deportivo de Barcos quedará en suspenso por un buen tiempo. Mientras tanto, sus fieles seguidores deberán cruzar los dedos para que decida continuar en activo toda vez que sus goles sigan cayendo tanto en la Libertadores como en la Liga 1. Sus seis gritos en el periodo 2025 son una buena señal.

Hernán Barcos aclamado por todo Alianza Lima. - Crédito: CONMEBOL Libertadores